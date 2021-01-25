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    首頁　>　彰化縣

    人呢？26歲男子疑落海 消防局出動空拍機搜救

    彰化縣消防局今天在彰濱工業區海邊出動空拍機空中搜尋失蹤的林男。 （記者湯世名翻攝）

    彰化縣消防局今天在彰濱工業區海邊出動空拍機空中搜尋失蹤的林男。 （記者湯世名翻攝）

    2021/01/25 20:24

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣福興鄉26歲男子昨天（24日）深夜致電友人表示「不想活了」，旋即失去聯繫，縣警局與消防局據報根據手機發話位址定位，今天凌晨在彰濱工業區海邊堤岸發現其所騎的機車與手機，不僅動員大批消防人員、海巡人員搜救，還出動空拍機以空中搜尋方式找人，唯截至今晚7時許仍未發現林男行蹤，持續搜救中。

    彰化縣警局勤務指揮中心昨天深夜接獲報案指出，林男致電給友人表示不想活了，旋即掛斷電話，經警方定位發現林男最後發訊基地台於鹿港鎮彰濱工業區八仙海釣場附近；救災車組抵達八仙海釣場未發現可疑人事物，現場指揮官指派消防員協同警方及海巡單位，利用步尋及車尋方式尋找彰濱工業區一帶是否有可疑人車，今天凌晨零時許於八仙海釣場往西約1.5公里處，發現林男的機車及手機，卻未發現林男行蹤，由於海象惡劣，決定今天上午再行搜救。

    今天白天大批消防員、海巡及救難協會人員冒著強風在海釣場附近搜尋，不僅出動救生艇在海面來回搜尋，甚至出動空拍機，以空中搜尋方式找人，家屬也心急如焚，但截至今晚仍未有所獲。消防局表示，林男家屬說，林男之前曾服用藥物，但落海的原因尚不清楚，還待釐清。

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