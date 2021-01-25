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    首頁　>　彰化縣

    彰縣31家醫院 明啟動入口刷卡管制

    因應疫情升溫，衛生局今天同時宣布，彰化縣醫院管控全面升級，自明天（26日）起，全縣31家醫院啟動入口刷卡管制。（記者張聰秋攝）

    因應疫情升溫，衛生局今天同時宣布，彰化縣醫院管控全面升級，自明天（26日）起，全縣31家醫院啟動入口刷卡管制。（記者張聰秋攝）

    2021/01/25 19:23

    〔記者張聰秋／彰化報導〕防疫升級！中央流行疫情指揮中心，擴大追溯衛生福利部桃園醫院（簡稱「桃醫」）接觸史，昨晚再匡列5000人須居家隔離，彰化縣衛生局今天下午，接獲中央及醫療院所通報，目前已有4人是桃醫接觸者，都被告知安排採檢，檢驗結果尚未出爐。

    此外，因應疫情升溫，衛生局今天同時宣布，彰化縣醫院管控全面升級，自26日（星期二）起，全縣31家醫院啟動入口刷卡管制，民眾進入醫院，需先行於入口處出示健保卡，經過卡後才能進入，衛生局同時要求醫院密切注意，來診病人是否有桃醫接觸史。

    對於匡列4人，衛生局表示4人都住彰化，1月6日到1月19日間曾赴桃園醫院就診，有些是因為家屬住在桃園而到桃醫看病，4人當中有3人匡列居家隔離、1人自主健康管理，而衛生局在4人採檢結果未出爐前，已要求他們的家人須自主健康管理。

    局長葉彥伯表示，中央希望醫療院所提高警覺，指揮中心已把桃園醫院匡列居家隔離和自主健康管理名單，都已經連結健保雲端資料，將針對1月6日起曾到桃園醫院就醫的病人和工作人員，列入自主健康管理者，經由健保卡資料，就能讓醫院準確掌握並詢問接觸史，落實防疫作為。

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