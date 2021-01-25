返鹿港發紅包 95歲辜寬敏慨捐弱勢575萬

高齡95歲的前總統府資政辜寬敏（中）連續第8年回家鄉彰化縣鹿港鎮弱勢戶每戶5000元紅包，今年包給1150戶共送出575萬元。左為鹿港鎮長許志宏，右為立委陳秀寶。（記者湯世名攝）

2021/01/25 19:13

〔記者湯世名／彰化報導〕高齡95歲的前總統府資政辜寬敏今天連續第8年親自返回彰化縣鹿港家鄉，包給全鎮1150戶弱勢戶每戶5000元大紅包，共送出575萬元，讓大家快樂過年，為鹿港鎮年度最大筆，也是捐助戶數最多的善舉。鎮公所為此規劃於25、26日兩天分流發送辜老的愛心慰問金，以免因人數太多造成擁擠。

辜寬敏1926年出生在台北的，是辜顯榮先生的第八子，雖然他住在北部，但學生時期每逢寒暑假，父親都會囑咐他回鹿港的大和厝，他總愛穿梭大街小巷，成為「孩子王」，因此辜寬敏在鹿港還有一些玩伴舊識，讓他對鹿港有一股無以言喻的愛鄉情懷。

辜寬敏常說，在他12歲那年父親過世，臨終前囑咐孩子們「咱家本來很散赤，現在財產要分給你們，不是恁老爸有才調，是因為恁老爸有為台灣郎做過一些代誌，台灣郎寄在我這裡的錢，恁將來有機會，這個錢要還台灣郎」。而他也實現父親的承諾，返回鹿港家鄉關懷弱勢，即是他的具體行動之一。

辜寬敏同時也長期贊助鹿港鄉親緊急救助金，救助對象為鹿港鎮內的低收、中低收入戶及家境清寒者，救助範圍則有災害救助、醫療補助、喪葬補助等，對於有需要的弱勢族群提供及時的救助與支持，協助其度過難關。

今天1名來自東石里的吳媽媽為中低收入戶，帶著10歲與1歲的幼兒獻花給「辜爺爺」，感謝他的善心義舉。吳媽媽說，家裡只靠先生一個人的收入有限，在過年前能夠領到辜老先生的5000元紅包，真的是有很大的幫助，非常感謝辜老的善心，感激不盡。

鹿港鎮長許志宏表示，每次拜訪辜寬敏，都感覺到辜老對鹿港家鄉的關心，尤其是老先生時常叮囑「只要能夠幫助鹿港鄉親，就是要做的事情。」許志宏說，他也深刻砥礪自己，要延續辜老的這份精神與毅力，全力以赴為鹿港鄉親做對的事。

在大家的感謝聲中，滿頭雪白的辜寬敏揮手再度豪邁的承諾鹿港鄉親，「我們明年再見」！

鹿港鎮長許志宏臉書全文：

高齡95歲的前總統府資政辜寬敏今天連續第8年親自返回彰化縣鹿港家鄉，包給全鎮1150戶弱勢戶每戶5000元大紅包，共送出575萬元，讓大家快樂過年。（記者湯世名攝）

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