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    像極了歐洲！網路流傳合成圖 彰化落羽松網美景點「炸」掉了

    這張圖片在網路流傳，照片所有人承認這是「合成圖」，想表達是落羽松跟稻田形成絕美的景致。（照片由讀者提供）

    這張圖片在網路流傳，照片所有人承認這是「合成圖」，想表達是落羽松跟稻田形成絕美的景致。（照片由讀者提供）

    2021/01/25 18:51

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年冬天特別寒冷，包括落羽松等樹木都已翻紅，近來網路流傳一張「田中落羽松」照片，成排的落羽松倒映在水田間，搭配前方的草皮，彷彿來到歐洲，網友紛紛「跪求地點」。

    這片落羽松森林就在東彰快速道路末端，與高鐵彰化站直線距離不到1公里，在通往「寶大蜜麻花」的田間道路上，但現在已看不到「倒映」的景緻。

    照片所有人說，拍攝時間是上個星期，上個月這裡是一整片的油菜花田，非常漂亮，1月中整片油菜花田耕鋤再引水灌溉才有如此美麗的景緻，但他強調，「這並不是原圖」，前方的草皮是他擷圖p上去的。

    這片落羽松是園藝師蕭道隆所種，他說，今年冬天夠寒冷，許多喬木都長得特別漂亮，例如落羽松、楓香、油柑、烏臼、黃蓮木、大葉欖仁、無患子、台灣木都「冷到透紅、透黃」，如果能配合稻田景緻，更顯出「紅葉森林之美」。

    他說，照片中的落羽松只有20年的樹齡，森林與週邊的稻田景緻相互幫襯，足以成為「網美景點」。

    他表示，近來許多花農利用花田創造浪漫，透過網路傳播，採「入園收費」，如果社區能利用森林和稻田，也能創造人潮，森林可以發展生態和樹葉拓印教學，田野間可焢窯，讓社區成為好玩、好照的地點。

    蕭道隆表示，一園一樹種，整體景觀才會漂亮，現在大家一窩蜂種落羽松，將來恐會退流行，如果各社區都有代表的樹種，結合起來就能形成鄉鎮的旅遊特色。

    這是同一片落羽松森林與油菜花田的景致，拍照時間在上個月底。（照片由讀者提供）

    這是同一片落羽松森林與油菜花田的景致，拍照時間在上個月底。（照片由讀者提供）

    現在的落羽松森林，週邊的油菜花田已經耕鋤。（記者顏宏駿攝）

    現在的落羽松森林，週邊的油菜花田已經耕鋤。（記者顏宏駿攝）

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