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    首頁　>　彰化縣

    大車撞小車無肇責未起訴 因這動作遭吊照3年罰6千

    江姓女駕駛行駛內車道直行，在路口處撞上騎乘外車道左轉男子，擅自移開事故車輛，也未等警護到場就離開現場，被開罰6000元，吊銷駕照3年。（圖擷取自google map）

    江姓女駕駛行駛內車道直行，在路口處撞上騎乘外車道左轉男子，擅自移開事故車輛，也未等警護到場就離開現場，被開罰6000元，吊銷駕照3年。（圖擷取自google map）

    2021/01/25 18:15

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化江姓女子駕駛車輛行經路口時發現後方有機車倒地，趕緊路邊停車慰問，但沒等救護車到場就離開，女子事後遭警方舉發肇事逃逸罪，但罪嫌不足未起訴，不過江女仍遭監理站處以6000元並吊銷駕照3年，江女不服提行政訴訟，法官調查發現，江女佔用左轉道卻直行，是導致是故發生關鍵，且江女知情不救屬實，判決敗訴。

    判決書指出，今年4月15日下午4點多，江女駕駛車輛行經溪州鄉中山路南下溪州大橋前，江女駛在畫有左轉箭頭的內車道，蘇姓男子載著朱女騎在畫有直行就頭的外車道，雙方同時經過路口，江女直行，蘇男卻轉左，江女雖然踩了煞車一下，仍撞到機車，蘇男與朱女因此倒地，受有手腳等擦挫傷。

    江女撞到人後未馬上停下，而是將車停靠前方路邊，才下車走到車禍地點關心受傷民眾，此時也有目擊者幫忙開啟危險警示燈，江女看了傷者3分鐘，認為對方已報警，又是對方違規在先，就先離開，留下傷者跟目擊者等救護車，員警到場後認為，江女違反肇事逃逸罪舉發。

    不過案經彰化地檢署偵查，認為江女並無肇事逃逸之嫌，因此不起訴，江女主張，案發當天為下雨天，並不知與人發生擦撞，是看後視鏡才發現有機車倒地，基於人道救援才下車查看，因對方說已報警，所以離開現場，她也認為機車不是她撞的，檢方也沒起訴她，不解為何會構成肇事逃逸，被罰6000元還吊照3年？

    台中區監理所主張，江女行駛內側左轉專用車道，通過該路口時左偏行駛，就已發現外車道機車靠近，因此江女繼續直行時發生碰撞，不可能不知情，也應負起肇責。

    彰化地院調查，雙方碰撞前，機車一度在汽車前方，汽車還有踩剎車舉動，江女說不知情，為卸責之詞，且事故後致人受傷，江女未通知警、護到場就逕自離去，違法屬實。法官也依據車輛行車事故鑑定會鑑定結果，雙方未依標線不當行駛，均錯行車道，為肇事原因，並非「無過失」。

    法官審酌，江女已看人受傷，主觀上已知情，卻仍然逃逸，已構成道路交通管理處罰條例第62條第3、第4項違規行為，至於江女「自認」有無肇事，並不影響該違規行為成立，對於江女主張撤銷並無理由採信，判決敗訴。

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