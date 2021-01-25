為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    秀水農會幹部盜存戶印鑑貸數億 百人抗議下跪求還錢

    上百名秀水鄉親今天持標語、海報步行到秀水鄉農會門口，下跪高呼：「年關將近還我錢來」口號。（記者湯世名攝）

    上百名秀水鄉親今天持標語、海報步行到秀水鄉農會門口，下跪高呼：「年關將近還我錢來」口號。（記者湯世名攝）

    2021/01/25 11:32

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣秀水鄉農會時任保險部周姓女主任，涉嫌利用保管親友存摺、印章之便，冒用10多名存戶的文件違法申請貸款、侵占，金額高達數億元，周女案發後遭解職，農會以存戶逾期未還款提起清償借款的民事訴訟，上月一審判決駁回農會訴訟，農會再行上訴，引發被告不滿組自救會，今天動員上百人前往農會抗議，甚至下跪要求農會停止訴訟，彌補被害人損失，農會總幹事吳明信則認為上訴為正常程序，事實真相及責任歸屬仍待司法釐清。

    上百名秀水鄉親今天持標語、海報步行到秀水鄉農會門口，高呼：「無能農會惡意切割」、「年關將近還我錢來」等口號。數十名警力以人牆隔開，高度警戒。 （記者湯世名攝）

    上百名秀水鄉親今天持標語、海報步行到秀水鄉農會門口，高呼：「無能農會惡意切割」、「年關將近還我錢來」等口號。數十名警力以人牆隔開，高度警戒。 （記者湯世名攝）

    上百名秀水鄉親今天上午持標語、海報步行到秀水鄉農會門口，高呼：「無能農會惡意切割」、「年關將近還我錢來」等口號。數十名警力以人牆隔開，高度警戒。

    上百名秀水鄉親今天持標語、海報步行到秀水鄉農會門口，下跪高呼：「年關將近還我錢來」口號，最後乾脆席地而坐。（記者湯世名攝）

    上百名秀水鄉親今天持標語、海報步行到秀水鄉農會門口，下跪高呼：「年關將近還我錢來」口號，最後乾脆席地而坐。（記者湯世名攝）

    被害人之一的秀水鄉前鄉長陳濱樹指出，農會周姓女職員藉職務之便，擅用存款戶的土地冒貸、盜領帳戶存款、盜開存款戶的支票，時間長達多年，金額高達數億元，在此過程中，被害人都未曾接獲農會授信，徵信人員也不曾詢問有無貸款真意，皆由農會職員違法承辦、不實對保，過程漏洞百出。周女冒貸、盜領案爆發迄今已逾2年，農會不僅未積極處理，還拒絕賠償損失，更不斷對被害者提出疲勞轟炸般的訴訟，即便敗訴後還不思反省，逕行上訴，使被害人等信用受損、經濟受困。

    秀水鄉農會總幹事吳明信認為上訴為正常程序，事實真相及責任歸屬仍待司法釐清。 （記者湯世名攝）

    秀水鄉農會總幹事吳明信認為上訴為正常程序，事實真相及責任歸屬仍待司法釐清。 （記者湯世名攝）

    自救會要求農會釐清責任歸屬，還給被害人公道，並落實內部控制，防止類似案件再度發生，還要停止清償借款訴訟，彌補被害人損失。

    秀水鄉農會總幹事吳明信出面說明上訴為正常程序，事實真相及責任歸屬仍待司法釐清。（記者湯世名攝）

    秀水鄉農會總幹事吳明信出面說明上訴為正常程序，事實真相及責任歸屬仍待司法釐清。（記者湯世名攝）

    秀水農會總幹事吳明信則表示，已離職的周女涉嫌代為客戶存、提款等案件，相關人等在訴訟中，大都承認貸款相關文件是他們親自簽名、蓋章，卻以金額非自己填寫置辯。且他們長期以來都把自己的存摺甚至印鑑章交給周女保管，並請周女代為向農會辦理存、提款，本身卻從未查看存摺內容、了解帳戶存款餘額多少，反聲稱不知有向農會貸款或不知貸款金額多少，這種情節嚴重悖離常情，絕非一般人所能相信。

    吳明信說，相關被告人等與周女均為手足、至親與好友，彼此關係匪淺，因此真相如何？有無弊情？更有詳查的必要，本件相關民、刑事訴訟目前都在法院審理中，尚無確定判決，事實真相與責任歸屬仍待司法釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美紓困驚現漏洞 1家人註冊72間公司、詐領2億貸款
    2020/11/19 16:42

    美紓困驚現漏洞 1家人註冊72間公司、詐領2億貸款
    前總統親中借鉅額貸款 馬爾地夫議長：賣祖產也扛不起
    2020/11/19 00:24

    前總統親中借鉅額貸款 馬爾地夫議長：賣祖產也扛不起

    領航盃無人機創意應用競賽正式啟航
    中國為何約談馬雲？ 路透：線上貸款大到讓政府很「震驚」
    2020/11/03 22:28

    中國為何約談馬雲？ 路透：線上貸款大到讓政府很「震驚」
    生命共同體 30年老店 阿嬌姨貸款千萬重建
    2020/10/11 05:30

    生命共同體 30年老店 阿嬌姨貸款千萬重建
    彰化縣今日熱門
    71年彰化縣政府辦公大樓「金玉其外」 民譏「破棉絮」
    2021/01/18 14:33

    71年彰化縣政府辦公大樓「金玉其外」 民譏「破棉絮」

    入夜再降溫！14縣市低溫特報 新北至高雄低溫下探10度
    2021/01/18 16:40

    入夜再降溫！14縣市低溫特報 新北至高雄低溫下探10度

    寒害！文蛤池30萬尾虱目魚凍斃告急 彰化縣府加碼補助
    2021/01/18 17:32

    寒害！文蛤池30萬尾虱目魚凍斃告急 彰化縣府加碼補助

    獨家》首創！彰化縣警局採購65輛警車 員警票選廠牌款式
    2021/01/18 18:46

    獨家》首創！彰化縣警局採購65輛警車 員警票選廠牌款式

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播