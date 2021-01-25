秀水農會幹部盜存戶印鑑貸數億 百人抗議下跪求還錢

上百名秀水鄉親今天持標語、海報步行到秀水鄉農會門口，下跪高呼：「年關將近還我錢來」口號。（記者湯世名攝）

2021/01/25 11:32

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣秀水鄉農會時任保險部周姓女主任，涉嫌利用保管親友存摺、印章之便，冒用10多名存戶的文件違法申請貸款、侵占，金額高達數億元，周女案發後遭解職，農會以存戶逾期未還款提起清償借款的民事訴訟，上月一審判決駁回農會訴訟，農會再行上訴，引發被告不滿組自救會，今天動員上百人前往農會抗議，甚至下跪要求農會停止訴訟，彌補被害人損失，農會總幹事吳明信則認為上訴為正常程序，事實真相及責任歸屬仍待司法釐清。

上百名秀水鄉親今天持標語、海報步行到秀水鄉農會門口，高呼：「無能農會惡意切割」、「年關將近還我錢來」等口號。數十名警力以人牆隔開，高度警戒。 （記者湯世名攝）

上百名秀水鄉親今天上午持標語、海報步行到秀水鄉農會門口，高呼：「無能農會惡意切割」、「年關將近還我錢來」等口號。數十名警力以人牆隔開，高度警戒。

上百名秀水鄉親今天持標語、海報步行到秀水鄉農會門口，下跪高呼：「年關將近還我錢來」口號，最後乾脆席地而坐。（記者湯世名攝）

被害人之一的秀水鄉前鄉長陳濱樹指出，農會周姓女職員藉職務之便，擅用存款戶的土地冒貸、盜領帳戶存款、盜開存款戶的支票，時間長達多年，金額高達數億元，在此過程中，被害人都未曾接獲農會授信，徵信人員也不曾詢問有無貸款真意，皆由農會職員違法承辦、不實對保，過程漏洞百出。周女冒貸、盜領案爆發迄今已逾2年，農會不僅未積極處理，還拒絕賠償損失，更不斷對被害者提出疲勞轟炸般的訴訟，即便敗訴後還不思反省，逕行上訴，使被害人等信用受損、經濟受困。

秀水鄉農會總幹事吳明信認為上訴為正常程序，事實真相及責任歸屬仍待司法釐清。 （記者湯世名攝）

自救會要求農會釐清責任歸屬，還給被害人公道，並落實內部控制，防止類似案件再度發生，還要停止清償借款訴訟，彌補被害人損失。

秀水鄉農會總幹事吳明信出面說明上訴為正常程序，事實真相及責任歸屬仍待司法釐清。（記者湯世名攝）

秀水農會總幹事吳明信則表示，已離職的周女涉嫌代為客戶存、提款等案件，相關人等在訴訟中，大都承認貸款相關文件是他們親自簽名、蓋章，卻以金額非自己填寫置辯。且他們長期以來都把自己的存摺甚至印鑑章交給周女保管，並請周女代為向農會辦理存、提款，本身卻從未查看存摺內容、了解帳戶存款餘額多少，反聲稱不知有向農會貸款或不知貸款金額多少，這種情節嚴重悖離常情，絕非一般人所能相信。

吳明信說，相關被告人等與周女均為手足、至親與好友，彼此關係匪淺，因此真相如何？有無弊情？更有詳查的必要，本件相關民、刑事訴訟目前都在法院審理中，尚無確定判決，事實真相與責任歸屬仍待司法釐清。

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