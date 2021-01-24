彰化社頭竹炭襪首度入選經濟部百大伴手禮

賀得織襪總經理蕭嵩穎向經濟部提案「竹炭襪」作為伴手禮獲得青睞。 （記者顏宏駿攝）

2021/01/24 20:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕經濟部每年農曆春節前都會選出國內「百大伴手禮」提供國人採購參考，過去都以食品類居多，今年彰化社頭織襪首度雀屏中選，獲獎的是以做「防臭內褲」聲名大噪的賀得製襪，該公司這次以「竹炭襪禮盒」入選。

賀得製襪總經理蕭嵩穎說，竹炭防臭內褲因為彈性好又防臭，物美價廉而成為「社頭人隱藏版內褲」，它是「進階版的竹炭襪」，這次獲得經濟部百大伴手禮也是「竹炭襪」，但不論送襪或送內褲都是送到「心坎裡」的貼身衣物。

他說，考量每一個人的腰圍尺寸不一，他們向經濟部做「百大伴手禮」提案時只提竹炭襪，但若有客人需要「竹炭內褲」，他們也會量身訂製禮盒。他表示，一雙好的襪子、內褲，可以讓人舒服一整天，又沒有發臭的煩惱，是非常貼心的禮物。

蕭嵩穎表示說，竹炭防臭效果顯著，15年前大家爭相製作竹炭襪，後來面臨中國、韓國等大廠的競爭，他們轉而開始研究防臭的「竹炭內褲」，以竹炭紗做成貼身內褲，他們引進超寬口徑的筒襪機，長長的筒襪，裁切掉穿腿的「兩洞」，再車布邊，就是一件內褲。

他指出，因為是筒襪機編織可以車出「花紋」，也就是「提花」，提花可以增加內褲的「部位彈性」，讓男性的「大鵰」再大都能貼身包覆，有人稱為「大鵰內褲」，而屁股多肉，他也在屁股作了「2片提花」增加內褲的彈力，穿起來更舒服。因為提花外型特殊，很多人以為是「貓頭鷹」或「雙眼」圖樣，其實這是因應男女的貼身需要。

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