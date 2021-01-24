出乎意外！ 住宅火警逾4成電線短路釀禍 「吃電怪獸」竟是它

插座同時插2個以上電器產品，很容易因為電力負載過重而出問題。（記者張聰秋攝）

2021/01/24 15:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據統計，住宅火警中，超過4成都是因電器線路短路造成，彰化縣電器商業同業公會，分析調查數據，民眾家裡最常用的家電器，在月耗電量排名中，一般人總以為吃電怪獸、最耗電的電暖器還不是最高，最高的其實是全年幾乎都不關電源的電熱水器，第2才是電暖器，第3至第5高依序是微波爐、電磁爐、冷氣機。

彰化縣政府統計2019、2020年消防火警資料顯示，住宅類火災平均每年約12件，其中，因電器線路短路造成火災有5件，比例占42％，經濟暨綠能發展處指出，電器商品多樣化，家用電器越多越容易發生用電過載或是經常跳電的狀況，間接造成電器的損壞。

今年是冷冬，氣溫比往年低，民眾使用各種冬日家電取暖頻率增高，家戶用電量因此增加，目前市售的電器普遍都有各種安全措施設計，但是電器產品過度使用，恐有潛藏電線走火危險，不少意外事故都是因為家中電器或插座超載而造成過熱及自燃。

彰化縣電器商業同業公會指出，今年寒流一波接著一波，家庭使用高功率電暖爐的時間增加，短時間內可能出現家庭用電高峰，以1台標示1200W的電暖爐為例，市面上常見15A的插座上（最高使用容量為1650W，15A×110V），電暖爐使用瓦數占該插座之最高使用容量約73％，也就是說，如果同一插座迴路同時再插著其它電器，此時，出現電力超過負載致使電線短路走火發生機率就高。

彰化縣電器商業同業公會建議民眾，家中使用電量大的電器產品，應該使用獨立專用插座，避免與其他電器共用同一插座，才不會不小心超過負荷發生危險。

屋內配線有其使用年限，太久的老屋，屋內配線老舊更是危險，縣府經綠處提醒民眾，每隔3年請台電公司人員入屋檢驗1次，平時使用電器產品及預防電氣火災請記住「5不1沒有」口訣，「用電不超載」、「電線不綑綁」、「插頭不潮濕污損」、「電源不常插」、「電器周圍不放可燃物」、「沒有安全標章的電器不買不用」。

另外，民眾購買延長線應選擇有獨立開關、過載自動保護裝置、電線防燃耐熱佳、高瓦特數、可防雷擊突波功能等安全款式，同時標示定額電壓、電流、容量及廠商電話、地址等資訊，發生插頭生鏽或已經沾滿灰塵，也不要再使用，避免電線短路走火危害到自身的安全。

根據統計，住宅火警中，超過4成都是因電器線路短路造成，家中使用電量大的電器產品，應該使用獨立專用插座，避免與其他電器共用同一插座。（記者張聰秋攝）

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