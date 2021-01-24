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    首頁　>　彰化縣

    弱勢家庭6口睡「老鼠窩」 行善團清垃圾︰廚餘引老鼠覓食

    這間廚房的外面就是社區的排水溝，滿是廚餘和垃圾的廚房吸引大老鼠上門。（記者顏宏駿攝）

    這間廚房的外面就是社區的排水溝，滿是廚餘和垃圾的廚房吸引大老鼠上門。（記者顏宏駿攝）

    2021/01/24 13:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉一家6口，女主人因弱智，不會打理家務，男主人長期在外，造成家中環境髒亂不堪，被志工說「全家睡在老鼠窩、屎尿堆」，外界一直不解「為何滿屋大便、老鼠？」

    記者今天再度拜訪林家，女主人林女表示，有收到一些社會接濟的物資，先生也載一台中古冰箱回來，目前馬桶已修好，她跟孩子們不會再亂大、小便，她感謝社會的關心。

    衡山基金會彰化縣行善團長黃旗旺說，之前屋內四處都是老鼠的原因係因後方的廚房髒亂不堪，堆滿廚餘、垃圾，而㕑房外面就是社區排水溝，周邊的大老鼠都上來覓食，老鼠鑽過破門進入廚房，再進入房間「與人共處」，滿屋老鼠屎很正常。

    他說，滿屋子老鼠，不僅髒臭不堪，更可能咬破電線，引發電線走火，這一家的生活環境處處是問題，接下他們也會整理廚房，並換修房門及床鋪。

    衡山基金會彰化縣行善團、葳群長照中心、慈化慈善會、北斗警察志工隊連續3天接力清理林家，清出10多袋的大型垃圾，分別堆置在屋內和屋外，由於裡面有糞便、垃圾等各種穢物和雜物，不時飄散惡臭，鄰居難以忍受，而公所垃圾車以「未分類」不予載運。公所清潔隊今天得知是「特殊個案」，隊長謝左明表示，明天就會前來清理。

    林家已換上新的馬桶。（記者顏宏駿攝）

    林家已換上新的馬桶。（記者顏宏駿攝）

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