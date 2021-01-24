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    首頁　>　彰化縣

    修修臉！ 彰警大樓狂掉磁磚挨諷「丐幫總部」 脫落處重貼遮醜

    彰化縣警局大樓磁磚狂掉，脫落處近20處，最近雇工把脫落處給「補滿」，民眾說：「真的變好看了！」 （記者湯世名攝）

    彰化縣警局大樓磁磚狂掉，脫落處近20處，最近雇工把脫落處給「補滿」，民眾說：「真的變好看了！」 （記者湯世名攝）

    2021/01/24 11:41

    〔記者湯世名／彰化報導〕修修臉！7樓高的彰化縣警察局大樓磁磚狂掉，脫落處近20處，遠望有如「補釘」，被民眾譏為「破抹布」、「丐幫總部」，警局除向縣府爭取2000萬元大樓翻新經費，最近還雇工把脫落處給「補滿」，民眾說：「真的變好看了！」此外，警局保安隊及天祥路一側樓層昨天也都搭設防護網，一旦磁磚掉落可避免砸中人、車。

    彰化縣警察局辦公大樓面積廣達3000坪，紅色磁磚外觀相當顯著，是彰化市除大佛之外的著名地標之一，不過由於年久失修，近年來頻頻發生磁磚大量脫落墜地，險些砸中人、車的意外，也因為脫落處多達近20處，一眼望去有如「補釘」，被民眾譏為「破抹布」、「丐幫總部」。縣警局為此向縣府爭取約2000萬元經費，將磁磚全數拆除翻新，預計最快今年夏天即可動工，讓整座辦公大樓煥然一新。

    日前7樓高外牆數十塊磁磚突然出現爆裂噴飛，當場砸中停在下方的1輛百萬名車，造成擋風玻璃、車頂受損。縣警局後勤科先雇工在保安隊一側的磁磚脫落處，全部重貼磁磚「修修臉」，民眾遠望警察局大樓發現果然變好看了。不過也有民眾不解，認為今夏整棟大樓就要全部翻新，此時卻先行重貼磁磚「遮醜」，有多此一舉之嫌。

    為避免再有人員或車輛遭掉落的磁磚砸中，後勤科昨天雇工在保安隊與天祥路一側的大樓2樓牆面處搭設防護網，如此一來，在大樓全數翻新前若還有磁磚掉落，即可掉在防護網上，避免磁磚脫落砸傷人。

    彰化縣警察局大樓磁磚狂掉，脫落處近20處，遠望有如「補釘」，最近雇工把脫落處給「補滿」。 （記者湯世名攝）

    彰化縣警察局大樓磁磚狂掉，脫落處近20處，遠望有如「補釘」，最近雇工把脫落處給「補滿」。 （記者湯世名攝）

    彰化縣警察局大樓磁磚狂掉，警局保安隊及天祥路一側樓層昨天都搭設防護網，一旦磁磚掉落可避免砸中人、車。 （記者湯世名攝）

    彰化縣警察局大樓磁磚狂掉，警局保安隊及天祥路一側樓層昨天都搭設防護網，一旦磁磚掉落可避免砸中人、車。 （記者湯世名攝）

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