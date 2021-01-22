白沙屯媽祖幫關公找奠基點 廟蓋好了明安座

天圓宮外觀，廟方稱「這是臨時廟」，將來會蓋更大間。（記者顏宏駿攝）

2021/01/22 18:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年白沙屯媽祖到北港朝天宮進香，回鑾過境彰化縣埤頭鄉時，破天荒「倒退嚕」為侍奉關聖帝君的「天圓宮」尋找新廟的奠基點，該廟經過近半年的施工，廟的主體已經完成，今天信徒帶著關聖帝君遶境，明天將進行入火安座大典。

新建的天圓宮位於埤頭鄉的東外環道，佔地500坪，主建築用鐵皮屋搭蓋，附近民眾傻眼「難道這就是傳說中白沙屯媽祖幫忙找奠基點的廟嗎？怎麼是間鐵皮屋？」宮主蘇明桐今天趕緊出面解釋，這是「臨時廟」，但也花了500萬元搭建，因為信徒們希望關聖帝君早日離開舊廟，才有臨時廟的興建之議，明年他們將斥資1.6億元於後方蓋更雄偉、氣派的主廟，也將持續對外募款興建。

蘇明桐昨晚主持神尊移駕儀式，今天展開一整天的遶境行程，傍晚入駐新廟，明天舉行入火安座典禮，苗栗白沙屯拱天宮也將派員參與，為這段「媽祖幫關公找奠基石」的傳奇畫下句點。

天圓宮建廟於1987年，原本肇基於宮主蘇明桐家裡，後移至溪州鄉溪連北路，因信徒日增，廟方多年前在埤頭鄉覓得500坪的土地擴建主廟，惟土地覓得後，多位堪輿師及法師均找不到廟的奠基點，建廟工程遲遲無法展開，後來有信徒被關公托夢稱「祂將找白沙屯媽祖尋奠基點」，信徒半信半疑，其間還發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病、COVID-19）拱天宮一度取消北港進香，後來因疫情緩和而恢復。

去年進香時，天圓宮的信徒一路跟隨白沙屯媽祖鑾轎，在回鑾過境埤頭時，近百位信徒們跪在街頭，雙手合什，高喊「請媽祖到天圓宮踏一踏」，只見媽姐鑾轎一路往北，過「天圓宮預定地」而不入，信徒無不悵然若失，豈料媽祖後來竟然「倒退嚕」，不僅到天圓宮預定地休息，更利用約20分鐘的時間為廟方尋得奠基點。

蘇明桐說，奠基點對一間廟至關重要，這是廟磁場最強的地方，侍奉關公的天圓宮與白沙屯媽祖結下這段良緣非常的傳奇。

天圓宮神尊移駕儀式，今天將展開一整天的遶境行程。（記者顏宏駿攝）

去年白沙屯媽祖幫天圓宮尋找奠基點。（記者顏宏駿翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法