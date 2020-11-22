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    首頁　>　彰化縣

    動起來了！50年古董織襪機竟是用腳發動

    田中鎮襪仔王觀光工廠董事長蕭明村（見圖）將50年歷史的雙針筒織襪機改裝連接腳踏車，讓遊客可以「動腳」DIY隻襪子。（記者陳冠備攝）

    田中鎮襪仔王觀光工廠董事長蕭明村（見圖）將50年歷史的雙針筒織襪機改裝連接腳踏車，讓遊客可以「動腳」DIY隻襪子。（記者陳冠備攝）

    2020/11/22 21:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕自己的襪子自己「踩」！1970年代彰化織襪業興起，雙針筒機台成為主力，而隨著時代演進，該機台已經瀕臨淘汰，或擺在倉庫存放，田中鎮襪仔王觀光工廠卻將此機台搬到大門，並連接自行車，改裝成腳踏發電，讓遊客自己「動腳」做織襪，只要運動30分鐘就可以織成一雙襪子，充滿樂趣，也讓古董織襪機重現價值。

    襪仔王觀光工廠董事長蕭明村表示，雙針筒機台創造了彰化織襪產業的奇蹟，但隨著台灣經濟起飛，生產織襪機器逐漸進入電腦半自動化，雙針筒機台每24小時只能生產13打襪子，效率已不符需求，逐漸面臨淘汰，而同時他也開始轉型經營觀光工廠，同時將這些機台保存，也成為介紹織襪史的最好的展示。

    「想要再讓它在動起來。」蕭明村說，因為疫情，觀光業景氣一度降到谷底，幸好國內防疫有成，人潮又開始回籠，某日他看到存放倉庫的雙針筒機台突然有感，覺得應該應該讓它「重生」，於是跟兒子商量，以腳踏車發電原理改裝織襪機台，只要原地踩踏就可以織出襪子或袖套，遊客可趁此一覽織襪機原理，也付出勞力感受製造業辛苦，其中不少遊客賣命踩了30分鐘終於織出一雙襪子，笑得合不攏嘴的情景令他感動，覺得終於又找到古董織襪機的價值。

    蕭明村（見圖）說，原地踩踏半小時就可以織出一雙襪子或袖套。（記者陳冠備攝）

    蕭明村（見圖）說，原地踩踏半小時就可以織出一雙襪子或袖套。（記者陳冠備攝）

    蕭明村（見圖）說，為了讓雙針筒機台「重生」，以腳踏車發電原理改裝織襪機台，只要原地踩踏就可以織出襪子或袖套。（記者陳冠備攝）

    蕭明村（見圖）說，為了讓雙針筒機台「重生」，以腳踏車發電原理改裝織襪機台，只要原地踩踏就可以織出襪子或袖套。（記者陳冠備攝）

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