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    首頁　>　彰化縣

    斜槓生涯找療癒 上班族意外打造千人多肉植物市集

    草地綠市集堅持理念就是手作品牌，拒絕批發業者，讓民眾每一次逛市集都有意外收穫。（記者陳冠備攝）

    草地綠市集堅持理念就是手作品牌，拒絕批發業者，讓民眾每一次逛市集都有意外收穫。（記者陳冠備攝）

    2020/11/22 20:48

    〔記者陳冠備／彰化報導〕防疫後時期，國內小旅行變成熱門，彰化縣田尾鄉綠果園藝於本週假日舉行草地綠市集活動，現場只販賣多肉植物相關物品，沒想到2天活動竟吸引數千人進場買「療癒」。草地綠市集召集人廖慧諭表示，上班很悶想解壓，於是跟2位上班族好友辦一場多肉迷開心的聚會，沒想到一再加碼，4年辦了13場，今年以為疫情會攪局，結果成為避疫最佳選擇，更收歡迎。

    多肉植物又醜又怪卻充滿療癒，近年幾乎成為國民園藝，擔任美工的廖慧諭、護理師張佩瑜及廣告公司行銷的張瑞玲三人，為了紓壓因此愛上多肉植物，4年前某日，為了幫助張瑞玲的企劃案，於是舉辦草地綠市集活動，沒想到熱評如潮，又一連舉辦了13場至今。

    「無心插柳柳成蔭！」廖慧諭說，其實4年前那場活動當天下起大雷雨，不少遊客只能躲在百貨公司看多肉展，沒想到竟然吸引購買慾，也吸引不少肉友留言，希望續辦，所以才認真規劃往後活動，而最重要的理念就是堅持挑選手作品牌，拒絕批發業者，此舉也獲眾人共鳴，每一次逛市集都有意外收穫，所以才能繼續舉辦下去。

    廖慧諭說，今年3月在綠果第一次舉行市集活動，不過當時疫情最嚴峻，一度擔心沒人來，但當時政府宣導，不要在室內空間群聚，所以大家都跑到戶外避疫，結果又吸引了人潮，覺得很幸運，但也可能因為疫情，讓不少人壓力沈重，所以才來買多肉植物療癒，未來團隊將朝「Go green market」理念執行，讓多肉植物更輕易融入生活裡。

    擔任廣告公司行銷的張瑞玲（由左而右）、美工的廖慧諭及護理師張佩瑜三位上班族，因為一場企劃辦起多肉活動，結果一連辦了4年13場，成為多肉迷重要的聚會（記者陳冠備攝）

    擔任廣告公司行銷的張瑞玲（由左而右）、美工的廖慧諭及護理師張佩瑜三位上班族，因為一場企劃辦起多肉活動，結果一連辦了4年13場，成為多肉迷重要的聚會（記者陳冠備攝）

    擔任護理師的張佩瑜平時是護理師，也是街頭藝人，因為熱愛多肉植物，發揮縫紉手藝買起手作藝品，人生充滿斜槓挑戰。（記者陳冠備攝）

    擔任護理師的張佩瑜平時是護理師，也是街頭藝人，因為熱愛多肉植物，發揮縫紉手藝買起手作藝品，人生充滿斜槓挑戰。（記者陳冠備攝）

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