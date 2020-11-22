忘不了人生志業！他結束20多年鞋店 前進泰北美斯樂做公益

陳世英（圖左）、王俊惠為了前進美斯樂做公益的人生大願，毅然決定把經營多年的鞋店結束營業。（記者劉曉欣攝）

2020/11/22 15:45

［記者劉曉欣／彰化報導］彰化縣秀水鄉馬興社區理事長陳世英與老婆王俊惠，多年來只要一有時間，就跑到泰北美斯樂從事公益事業，夫妻倆為了能全心做公益，決定今年結束在彰化市經營24年的鞋店，明年就能夠前進泰北，為公益盡更多的心力。

年過半百的陳世英說，他原本計畫4年前就要飛去泰北做公益，但因為接下馬興社區理事長的重任，只好把人生大願往後延，由於明年就將卸下理事長工作，他跟老婆討論過後，決定「做公益不能等」，明年完成理事長交棒，夫妻倆就要去泰北做公益服務了。

陳世英表示，他原本開店做童裝批發與代理，後來再跨足到鞋店，最高峰時期有好幾家店面，他總是告訴店員要抱著「不是要賣鞋子，而是要客戶找鞋子」心態來工作，隨著少子化、網購影響，目前只剩彰化市永安街的鞋店，雖然鞋店位於三民市場的黃金地段，但為了配合他的人生計畫，決定把鞋店結束營業。

陳世英說，許多人聽過美斯樂，都是從費玉清的歌曲得知這個地名，但他與老婆親自走一趟之後，才發現這地方真的需要幫忙，不只是要給物資、學校或是醫療，更重要的是讓美斯樂的人能夠自食其力，因此，他跟老婆在7、8年前就立下心願要前進美斯樂做公益。

王俊惠說，許多人以為他們夫妻檔常去泰北，一定泰國玩透透，事實上不然，他們都是搭機到泰國，馬上就拉車到美斯樂，也不曾在曼谷好好逛過街，連泰國知名景點也沒去過，因為他們到泰國，只有一件事，就是直接到美斯樂，去幫助需要幫助的人！

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