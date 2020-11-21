為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    「披薩窯大戲」演袜煞！ 老闆、房東各説各話

    警方在台中沙鹿找到披薩窯。（記者顏宏駿翻攝）

    警方在台中沙鹿找到披薩窯。（記者顏宏駿翻攝）

    2020/11/21 15:40

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮經營行動窯烤披薩車的莊姓業者，斥資10多萬元委託匠師打造一座重達2000公斤的披薩窯，放在租屋處門口蔭乾，日前竟然「不翼而飛」，經報警後警方展開追查，昨天下午確定是陳姓前房東「搬走」，目的是不要妨礙到新房客。

    但這齣「披薩窯大戲」仍未落幕！警方在台中沙鹿房東住家找到披薩窯，房東堅稱「我不是竊賊」，莊男則指控房東搬走他的東西，「這是竊盜行為」，兩造各說各話。

    老闆莊男說他的房租契約到明年3月才到期，把窯體放在租屋處是他的權利，但房東反駁説，早就今年3月莊男就用Line通知他「提前解約」，他也沒有收租金，莊男主動將房內清空只剩這個窯體，他屢次催促未果，才雇吊車運到沙鹿住家放，警方想當和事佬，但雙方各執一詞，只好將相關證物移送彰化地檢署偵辦。

    此事引發軒然大波，由於披薩窯重達2000公斤，網友還Kuso竊賊是「綠巨人浩克」，警方昨天下午在房東沙鹿住處找到這口窯，但房東拒絕承認自己是「綠巨人」，更否認自己是竊賊，完全是莊男太皮，不想搬窯所導致，他為了搬窯也花了不少錢。

    警方後來也找到莊男，但他拿出雙方的房租契約，上面顯示租約至明年3月，宣稱這仍是「我的空間」，搬走的人就是賊。

    一場披薩窯大戰，演變成今天這個局面，警方也很無奈，有意當和事佬，但雙方至今仍在氣頭上，最後只好把所有相關證物移送給彰化地檢署偵辦。

    警方在台中沙鹿找到披薩窯。（記者顏宏駿翻攝）

    警方在台中沙鹿找到披薩窯。（記者顏宏駿翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2000公斤重披薩窯失竊 「竊賊」找到了
    2020/11/20 17:33

    2000公斤重披薩窯失竊 「竊賊」找到了
    離奇竊案！2000公斤披薩窯光天化日被偷走 網友亂扯「綠巨人」
    2020/11/20 09:26

    離奇竊案！2000公斤披薩窯光天化日被偷走 網友亂扯「綠巨人」

    南北側農業區計畫 蘆洲翻漲有機會
    彰化縣今日熱門
    競賽紅榜最新出爐！彰化社區成果展大車拚 8團體獲獎
    2020/11/14 20:04

    競賽紅榜最新出爐！彰化社區成果展大車拚 8團體獲獎

    2084萬整治 彰縣東溝排水展新貌
    2020/11/15 05:30

    2084萬整治 彰縣東溝排水展新貌

    工程師轉種大豆 「食農教育」闢通路
    2020/11/15 05:30

    工程師轉種大豆 「食農教育」闢通路

    有趣139線！竟成「泡腳公路」 沿途景觀餐廳的特殊畫面…
    2020/11/15 11:43

    有趣139線！竟成「泡腳公路」 沿途景觀餐廳的特殊畫面…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播