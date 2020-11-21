「披薩窯大戲」演袜煞！ 老闆、房東各説各話

警方在台中沙鹿找到披薩窯。（記者顏宏駿翻攝）

2020/11/21 15:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮經營行動窯烤披薩車的莊姓業者，斥資10多萬元委託匠師打造一座重達2000公斤的披薩窯，放在租屋處門口蔭乾，日前竟然「不翼而飛」，經報警後警方展開追查，昨天下午確定是陳姓前房東「搬走」，目的是不要妨礙到新房客。

但這齣「披薩窯大戲」仍未落幕！警方在台中沙鹿房東住家找到披薩窯，房東堅稱「我不是竊賊」，莊男則指控房東搬走他的東西，「這是竊盜行為」，兩造各說各話。

老闆莊男說他的房租契約到明年3月才到期，把窯體放在租屋處是他的權利，但房東反駁説，早就今年3月莊男就用Line通知他「提前解約」，他也沒有收租金，莊男主動將房內清空只剩這個窯體，他屢次催促未果，才雇吊車運到沙鹿住家放，警方想當和事佬，但雙方各執一詞，只好將相關證物移送彰化地檢署偵辦。

此事引發軒然大波，由於披薩窯重達2000公斤，網友還Kuso竊賊是「綠巨人浩克」，警方昨天下午在房東沙鹿住處找到這口窯，但房東拒絕承認自己是「綠巨人」，更否認自己是竊賊，完全是莊男太皮，不想搬窯所導致，他為了搬窯也花了不少錢。

警方後來也找到莊男，但他拿出雙方的房租契約，上面顯示租約至明年3月，宣稱這仍是「我的空間」，搬走的人就是賊。

一場披薩窯大戰，演變成今天這個局面，警方也很無奈，有意當和事佬，但雙方至今仍在氣頭上，最後只好把所有相關證物移送給彰化地檢署偵辦。

警方在台中沙鹿找到披薩窯。（記者顏宏駿翻攝）

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