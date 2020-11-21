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    84年歷史員林保安堂不拆了 彰化縣府證實將列古蹟

    座落於員林第一市場民生路旁巷弄的保安堂，彰化縣政府證實，已經通過文資會審議，正式納入縣定古蹟保存。（文化局提供）

    座落於員林第一市場民生路旁巷弄的保安堂，彰化縣政府證實，已經通過文資會審議，正式納入縣定古蹟保存。（文化局提供）

    2020/11/21 15:06

    〔記者張聰秋／彰化報導〕有84年歷史的彰化縣員林市保安堂曾春泉洋樓，是日治時期員林3大醫院之一，今年10月間差點被拆除，幸經文化局及時夜襲擋下怪手，公告「暫列古蹟」才躲過消失的劫數，彰化縣文化資產審議會 （簡稱「審議會」）審議結果，正式將保安堂列為縣定古蹟保存與維護，篤定不能拆。

    縣府日前召開文資審議會議，共審議15案，結果新增1處縣定古蹟和1處歷史建築，古蹟為員林保安堂，歷史建築為社頭深坵祠。

    座落於員林第一市場民生路旁巷弄的保安堂，醫院停業超過25年，前庭被新建街屋擋住，出入只能由後門；根據員林鎮志記載，保安堂醫院昭和11年（1936）由曾春泉創建，建築分4層樓，外觀採融合西洋與閩南風格，大門正面採用5開間設計，1樓門楣上仍留著銅鑄「保安堂」招牌，2樓正面為弧形突出陽台，3樓左右是寬廣陽台，樓頂加蓋約2米見方的望樓，能俯視四周街景，氣派非凡。

    文化局表示，經查保安堂前屋主曾春泉為日治時期及戰後員林地區著名醫生，於員林鎮志、花壇鄉志均有立傳，其子曾煥仁亦為員林名醫，父子兩代對地方之醫療史具有高度歷史意義，而建於1936年之和洋折衷洋樓建築，為員林地區少見的近代洋樓建物，且2、3樓層之露臺、凸窗（Bay Window）充份與室內樓梯連結，空間具流動性與開放性，有其保存價值與歷史意義。

    另一新增歷史建築保護為社頭深坵祠，起造於清同治年間，正殿及三川殿大木仍為舊構，地基石板磚砌多為原物，為福建漳州南靖施洋蕭姓書山派下四大祠堂之一，深坵為原鄉地名的延伸。深坵祠坐東向西，西向社頭平洋，屋後有化胎，屋背對向尖湖山作為父母山，具高度風水及地理選擇及考慮。

    根據員林鎮志記載，保安堂醫院昭和11年（1936）由曾春泉創建，建築分4層樓，外觀採融合西洋與閩南風格。（文化局提供）

    根據員林鎮志記載，保安堂醫院昭和11年（1936）由曾春泉創建，建築分4層樓，外觀採融合西洋與閩南風格。（文化局提供）

    員林保安堂室內樓梯設計兼顧通風採光性。（文化局提供）

    員林保安堂室內樓梯設計兼顧通風採光性。（文化局提供）

    社頭深坵祠起造於清同治年間，正殿及三川殿大木仍為舊構，地基石板磚砌多為原物。（文化局提供）

    社頭深坵祠起造於清同治年間，正殿及三川殿大木仍為舊構，地基石板磚砌多為原物。（文化局提供）

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