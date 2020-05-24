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首頁　>　彰化縣

1圖揭曉民進黨彰化主委改選結果 邱建富VS許廣東

今晚7點25分民進黨彰化縣黨部公布主委開票結果。（圖民進黨彰化縣黨部提供）

今晚7點25分民進黨彰化縣黨部公布主委開票結果。（圖民進黨彰化縣黨部提供）

2020-05-24 20:27:22

準備很久了 邱建富：2022贏回彰化百里侯

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨黨職改選結果今晚揭曉，投票率高達79.59%，尋求連任的邱建富獲得2987張選票，擊敗對手許廣東僅獲得1541張選票，大勝1446張選票，得票數刷新邱建富5次參選主委的新高。

選票狂掃北彰和南彰，60歲的邱建富今晚表明，2022年彰化縣是最有機會贏回百里侯縣長寶座的縣市機不可失，他將會秉持2020年總統立委大選創下史上新高票的氣勢，來打贏2022年的選戰。

邱建富受訪指出，選後最重要的團結，他將會主動溝通，針對黨員提出的問題也會主動一一答覆，牽涉到黨紀的部分，他朝情理法兼顧，會集結黨內團結力量把勝選列入最主要目標，他會借重黨主席、中央各系統，共同團結地方。

邱建富感謝黨員支持，表示未來會更加努力，這段時間聽到的建議他會溝通改進，整合黨內團結是現在最重要課題，他連任後將對2022年選舉做最好準備，包括縣議員提名人數，鄉鎮市長每個地方都要提出適當人選，代表則要挖掘人才，村里長更要找出年輕人參選。

邱建富表示，2022年縣長選舉他準備很久，若有比他優秀人選也可以一同競爭，目標要讓民進黨在2022年贏回彰化縣長的執政權。

從抬轎變坐轎，首度出馬參選的許廣東是事業有成的商人，過去長期支持民進黨，是民進黨選舉的後盾，他尊重選舉的結果並表示，民進黨有其民主機制，經過這次選舉，由黨員循民主機制投票，結果由黨員投票決定，他尊重，2022年5合1選舉，他會全力支持經過初選機制選出的人選，支持民進黨已30年了，未來也會一本初衷繼續支持。

許廣東表示，選舉起步慢，對手（指邱建富）選戰經驗豐富，2屆議員、2屆市長、1次縣長黨內初選、5次主委參選，他快樂參選，平常心看待選舉的輸贏結果，下屆縣長提名人選要由初選機制決定。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富連任成功。（記者張聰秋攝）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富連任成功。（記者張聰秋攝）

許廣東初試啼聲，主委第1戰首嘗敗戰，他平常心看待。（記者張聰秋攝）

許廣東初試啼聲，主委第1戰首嘗敗戰，他平常心看待。（記者張聰秋攝）

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