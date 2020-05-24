2022再戰百里侯？前彰化縣長魏明谷：不是說選就能選…

前彰化縣長魏明谷（中）臉書分享他和埔心鄉長張乘瑜、福興鄉長蔣煙燈參觀青農陳照委的洋香瓜果園。（圖擷取自魏明谷臉書）

2020-05-24 20:21:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨黨職改選結果今晚揭曉，首度出馬參選彰化縣黨部主委的許廣東，是民進黨派系綠色友誼連線支持的人選，他由抬轎人變坐轎人，政壇盛傳為佈局前彰化縣長魏明谷回鍋角逐2022年縣長寶座，最後挑戰主委選舉失利。對此，魏明谷今晚受訪表示，縣長和主委選舉是兩回事，離選舉還有很長的時間，目前言之過早。

魏明谷受訪表示，許廣東要不要選，拿南投縣、台北市為例，都是綠色友誼連線自己推選人選，彰化縣也是如此，主委選戰過程，他沒有參與綠色友誼連線的決策和會議，許廣東參選主委跟他是否選縣長是兩回事，不能混為一談。

記者再問魏明谷有無意願回鍋選縣長？魏明谷指出，選舉時間還很長，還有2年多整個外在環境的變化很快，民進黨對選舉提名制度有其一套健全的機制，時候到了，再循選舉機制來產生提名人選，至於他個人要不要選，目前言之過早，畢竟還有2年多，大環境瞬間萬變，不一定說要選的人就能夠選。

魏明谷卸下國營事業、水公司董事長職位後，勤走彰化縣基層，今天臉書分享他和埔心鄉長張乘瑜、福興鄉長蔣煙燈參觀青農陳照委的洋香瓜果園，外界視為2022年民進黨熱門的縣長提名人選。

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