為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

2022再戰百里侯？前彰化縣長魏明谷：不是說選就能選…

前彰化縣長魏明谷（中）臉書分享他和埔心鄉長張乘瑜、福興鄉長蔣煙燈參觀青農陳照委的洋香瓜果園。（圖擷取自魏明谷臉書）

前彰化縣長魏明谷（中）臉書分享他和埔心鄉長張乘瑜、福興鄉長蔣煙燈參觀青農陳照委的洋香瓜果園。（圖擷取自魏明谷臉書）

2020-05-24 20:21:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨黨職改選結果今晚揭曉，首度出馬參選彰化縣黨部主委的許廣東，是民進黨派系綠色友誼連線支持的人選，他由抬轎人變坐轎人，政壇盛傳為佈局前彰化縣長魏明谷回鍋角逐2022年縣長寶座，最後挑戰主委選舉失利。對此，魏明谷今晚受訪表示，縣長和主委選舉是兩回事，離選舉還有很長的時間，目前言之過早。

魏明谷受訪表示，許廣東要不要選，拿南投縣、台北市為例，都是綠色友誼連線自己推選人選，彰化縣也是如此，主委選戰過程，他沒有參與綠色友誼連線的決策和會議，許廣東參選主委跟他是否選縣長是兩回事，不能混為一談。

記者再問魏明谷有無意願回鍋選縣長？魏明谷指出，選舉時間還很長，還有2年多整個外在環境的變化很快，民進黨對選舉提名制度有其一套健全的機制，時候到了，再循選舉機制來產生提名人選，至於他個人要不要選，目前言之過早，畢竟還有2年多，大環境瞬間萬變，不一定說要選的人就能夠選。

魏明谷卸下國營事業、水公司董事長職位後，勤走彰化縣基層，今天臉書分享他和埔心鄉長張乘瑜、福興鄉長蔣煙燈參觀青農陳照委的洋香瓜果園，外界視為2022年民進黨熱門的縣長提名人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民進黨彰化縣主委改選 正國會邱建富一路領先
2020-05-24 18:17

民進黨彰化縣主委改選 正國會邱建富一路領先
沒去蔡總統就職典禮 魏明谷跑來當「直播主」
2020-05-20 14:29

沒去蔡總統就職典禮 魏明谷跑來當「直播主」
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
殺到見骨？民進黨彰化主委改選 許廣東控邱建富參加海峽論壇
2020-05-18 18:48

殺到見骨？民進黨彰化主委改選 許廣東控邱建富參加海峽論壇
惡搞？地方黨職改選前 魏明谷LINE群組375友一夜退光光
2020-04-26 22:30

惡搞？地方黨職改選前 魏明谷LINE群組375友一夜退光光
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
民進黨彰縣黨部主委改選 商人許廣東挑戰現任邱建富
2020-04-13 20:17

民進黨彰縣黨部主委改選 商人許廣東挑戰現任邱建富
彰化縣今日熱門
2020-05-18 05:30

統籌分配款多3.1億 彰化救命錢

2020-05-18 05:30

人口流失快 彰縣6月恐跌破127萬人

2020-05-18 09:38

變天！鋒面報到 一早烏雲密布驟變強降雨

2020-05-18 12:55

直播主擅闖民宅直播「送肉粽」被判刑 惹怒喪家拒和解

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播