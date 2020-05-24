民進黨職改選 彰化邱建富、許廣仁搶2022縣長選戰初選門票

尋求主委連任的邱建富（左）今受訪表明2022年縣長選舉他當仁不讓。（記者張聰秋攝）

2020-05-24 13:18:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨今舉辦黨職選舉，主委之戰被視為2022年縣長選舉的前哨戰，彰化縣2搶1競爭激烈，尋求連任的邱建富今受訪表明2022年他當仁不讓，願意為了黨贏回彰化縣，不過，挑戰邱建富的候選人許廣東受訪直言，他參選訴求點要當主委就不能選縣長。

彰化縣2個投開票所，今天投票情況都很熱烈，投票率預估不低，超過7成甚至8成，許廣東在投票前接受媒體訪問，重申下屆縣長參選人選就是不能是主委，以免「球員兼裁判」若他當選，他不會選縣長，會全力支持經由黨內民主初選機制選出提名的人選。

許廣東說，民進黨下屆提名的彰化縣長人選，他沒有特定對象，如果他當上主委，對手（指邱建富）也可以來參加黨內初選，通過初選不管是黨內哪一位先進，他一定全力支持，黨內人才濟濟，都可以參加縣長的初選，由民主機制提名最適合的人選，畢竟，2022年民進黨面對的是中國和國民黨的挑戰，提名若不公恐影響整個選舉結果。

許廣東表示，縣黨部主委有提名的參考權，從提名縣議員、鄉鎮市長、村里長、鄉鎮市代表，要選縣長的人都會有自己的子弟兵，避免出現提名不公，唯有透過初選機制，提出真正黨內優秀的人才，由黨部全力輔選，這樣是一個最好的方式。

對於許廣東提出主委不能選縣長的訴求，邱建富受訪指出，2020年民進黨在彰化縣選的很好，他在黨員鼓勵下出來尋求連任，希望繼續延續黨務，把民進黨帶入更好的境界，2022年選舉會從基層尋才，當然若有機會，他願意為了黨贏回2022年的選舉。

邱建富強調下屆縣長提名職權是中央，他說，主委和縣長提名權並沒有衝突，這一次主委任期到2022年5月底，下一屆縣長選舉11月底，還有半年的時間，這方面的議題並不存在。

邱建富表示，他遺憾選舉過程出現黑函攻擊，但他希望選後中央、立委、議員們，能夠整合團結的力量，黨員選舉中質疑他的問題，他心中坦蕩面對陽光，向大家清楚說明，他不可能做違法的事，他做過9年市長、8年議員，依法行政。

邱建富指出，自己市長連任成功同時延續給林世賢，如果他做得不好，早在選舉時就被打敗，以後他會更加用心擦亮民進黨的招牌。

立委陳秀寶希望這次選舉可以很和平，有很圓滿的結果，選出有能力的人來領導民進黨彰化縣黨部。

議會民進黨團總召、縣議員李成濟也說，選舉過程激烈，不管選舉結果，大家一定要團結，藍軍施政滿意度低，前朝很多好的施政都被廢除引發縣民反感，希望選後大家團結一條心，共同努力贏回2022年，讓彰化縣綠地再現、民進黨重新執政。（13:35更新）

民進黨彰化縣黨部主委候選人許廣東，投票前受訪表明，2022年民進黨面對中國和國民黨的挑戰，提名人選不能出現球員兼裁判的不公情況。（記者張聰秋攝）

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