用愛旅行！畢旅「疫」外泡湯 小學畢業生用旅費製麵包送弱勢

興華國小六年級學生因為疫情畢業旅行泡湯，決定將義賣募款來的旅費做共餐麵包，回饋社區。（記者陳冠備翻攝）

2020-05-23 16:24:55

［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣二林鎮興華國小六年級班級，去年底透過義賣，籌到近1萬元畢業旅行經費，預計今年4月底出發，未料遇到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，畢旅被迫取消，學生們在老師鼓勵下參加「帶著幸福去旅行」圓夢計畫，用部分旅費去買麵粉，麵包機等材料製作麵包，學生們昨日將第一次作品12條土司交給二林樂林食物銀行當共餐，今早這批食物已全數發送到弱勢民眾手中，學生們知道後開心表示，實際的參加公益，比旅行更有意義。

興華國小校長莊世雄表示，興華國小位處偏鄉，資源有限，今年畢業班5位同學，參加當地二林儒林文化季活動，透過義賣等方式，賺到了近1萬元畢業基金，預計4月底要到北部某遊樂場圓夢，但是碰到疫情取消，學生們也哀嘆可惜。

無獨有偶！畢業班這學期開學後報名申請「帶著幸福去旅行」圓夢計畫，希望透過此計畫與本校推廣食農教育結合，製作麵包到養護機構做愛心服務，同樣的也因疫情限制參訪者，無法圓夢，但是學生們依然如期手作了12條巧克力、蔓越莓等口味土司，並交由樂林食物銀行，希望能對社會盡小小心意。

莊世雄說，今日一早，食物銀行就傳來訊息表示，幸福土司已經發送完畢，而且受到不少好評，他立刻將消息告訴學生們，大家聽到開心不得了，紛紛表示希望繼續做下去，不過當初申請經費已經花完，最後決定利用畢旅基金來買麵粉、材料等，以每2週做一次麵包，送暖到畢業。

六甲學生陳佩甄說，做麵包的過程很有趣，看著麵包出爐很有成就感，很開心自己做的麵包能夠拿去幫助別人，帶給別人笑容，下週會努力將麵包做得更好吃。

把小愛變大愛！莊世雄說，這群畢業學生一起去義賣，透過陌生人的愛心，才有錢去旅行，現在因故無法成行，決定再將陌生人的愛心，做成愛心麵包回饋社會，這是品格教育的最佳證明；對此二林鎮蔡詩傑鎮長昨日特地到食物銀行接待這一群有愛心的小朋友，他表示，期勉學生們能永保這樣的熱忱，永遠對社會弱勢做出關懷的工作。

雖因疫情取消到養護機構做愛心服務，興華國小六年級學生仍完成烘焙麵包任務。（記者陳冠備翻攝）

興華國小學生送12條土司到樂林食物銀行，二林鎮蔡詩傑鎮長（左5）等人特地來接待。（記者陳冠備翻攝）

社區長者收到興華國小製作的愛心麵包，讚不絕口。（記者陳冠備翻攝）

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