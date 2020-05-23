答案揭曉！陳時中辦公室擺「酒瓶」 來自特色小學改造防疫酒精瓶
［記者劉曉欣／彰化報導］原來是這樣！總統蔡英文日前到中央流行疫情指揮中心向防疫夥伴們說謝謝，也讓指揮官陳時中辦公室曝光了，許多人眼尖發現辦公桌旁邊擺著「酒瓶」，感到非常好奇，其實這是來自彰化特色小學文德國小師生，運用防疫酒精瓶改造為氣氛燈瓶，獻上對「阿中部長」的感謝！
「太開心了！」芬園文德國小校長李政穎表示，這份手作感謝小禮在5月中旬寄出，沒想到「阿中部長」就放在辦公桌旁，剛好總統蔡英文前往造訪，也順便拍下辦公桌旁的感謝禮，才讓師生得知「阿中部長」真的收到了。
李政穎說，這次的感謝小禮由師生共同創作，運用防疫酒精瓶，配上雷射雕刻裝飾，「時鐘」寓意是要「順時中」，還有1枝手作的木工筆，上頭還有刻上「陳時中」名字，因為學校有木工、雷雕等創客課程，從底座到木工筆，全都是師生共同手作。
不過，由於「阿中部長」沒有把氣氛燈瓶「正面」示人，不少民眾還搞不清楚來由，還有人以為是連9天零確診的紀念品；李政穎說，其實這是用防疫酒精空瓶手作感謝禮，謝謝全體第一線的防疫人員，讓台灣成為防疫模範生。
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