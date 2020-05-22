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印有台灣的國旗免費送！大家都想要 企業老闆緊急加印1000面

怪怪貿易執行長廖英熙特製印有台灣的國旗，要讓全世界看見台灣。（記者劉曉欣攝）

怪怪貿易執行長廖英熙特製印有台灣的國旗，要讓全世界看見台灣。（記者劉曉欣攝）

2020-05-22 19:21:56

［記者劉曉欣／彰化報導］讓全世界看見台灣！彰化怪怪貿易是全球知名高階玩具槍品牌，今年因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）關係，無法前往德國參加活動揮舞特製印有台灣的國旗，決定免費供人索取，由於反應太過熱烈，緊急加印1000面，讓有台灣的國旗在各地飄揚！

怪怪貿易執行長廖英熙表示，每年5月20日都會與德國合辦生存遊戲的大型活動，他也會上台揮舞國旗，但他發現許多德國人可能不了解國旗所代表的國家，為了讓更多人知道台灣，所以，他今年就特別印製有台灣的國旗，並加印TAIWAN字樣。

由於今年因為疫情全球大流行，廖英熙無法前進德國，特製印有台灣的國旗也無法到德國揮舞，廖英熙決定免費提供數量有限的特別版國旗，讓各界索取。

沒想到，各界反應太過熱烈，數百則留言都要索取特別版國旗，還有人願意付運費要寄到國外，因此，廖英熙決定加印1000面，滿足每個想要「插旗」的心願，只希望拿到特製版國旗的人，都可以拍照打卡，無論是台灣玉山飄陽，或是世界各地，讓全世界都知道這面國旗代表台灣。

廖英熙強調，只要台灣團結起來，就像這次對抗疫情所組成的口罩國家隊，大家一起在國際打群架，相信就可以再創台灣奇蹟，在這面印有台灣的國旗率領下，讓全世界都可以看到台灣。

相關新聞請見︰

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生產高階玩具槍的怪怪貿易公司，執行長廖英熙成功創造品牌並打入國際市場。（記者劉曉欣攝）

生產高階玩具槍的怪怪貿易公司，執行長廖英熙成功創造品牌並打入國際市場。（記者劉曉欣攝）

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