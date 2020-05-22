妥協了！彰化捷運捨直取彎多設1站 經費爆增40億

中捷延伸彰化原本只有4站，新增1站彰化市中山路和彰南路口後，彰化縣境內站體增加為3站，路線捨直取彎。（圖彰化縣政府提供）

2020-05-22 17:04:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中捷運綠線將於今年年底通車，繼續延伸彰化段的可行性研究報告做了9年，彰化縣政府工務處長林漢斌今在議會進行專案報告，他強調，彰化終點站金馬站將規劃為3鐵共構，台中捷運延伸彰化、彰化鹿港捷運、台鐵高架化，額外新增1站中山路與彰南路口，因應設新站，路線延長約1.2公里，總經費從87億多元，增加40多億元，最新規劃案已與台中市政府取得共識，今已提報交通部核定，力拚通過核定，進入下一階段國發會審查。

原規劃案從台中烏日彰化延伸段以高鐵台中站G17為起點，行經烏日區中山路、榮泉路後跨越烏溪，進入彰化縣境，終點站彰化金馬路，共設立4處車站，路線全長原5.33公里、總經費87億多元、彰化縣設2站；變更後新路線多1.2公里、新設1站，路線增為6.59公里、總經費127億多元，爆增40億元，彰化縣自籌負擔由原本33.92億元，增加約14億多元，增加後共47.92億元，近48億元。

直線變成繞進中山路再轉回金馬路，路線捨直取彎，以此回應彰化市長林世賢於去年12月13日在交通部第2次審查會議中提出新路線方案，捷運要能與彰化市東區連結才有其開發意義。

縣府妥協後經費爆增，對此，縣議員吳韋達擔心一昧的交通發展畫大餅，將使彰化縣破產。縣議員尤瑞春、陳銌銌也表達關切之意。

吳韋達說，由於增加1.2km里程與新增1站點，工程經費含站體、開發路線和拉高機務段等相關費用，增加44億元；若再加入「彰化市鐵路高架化工程」經費90億元，依照10年工程期負擔，等同1年需支出13億元，對目前縣政財政狀況，實在雪上加霜，難保未來不會出現兩案同時推動將超出彰化縣可舉債之上限。

對此，工務處長林漢斌表示不會，他說，捷運是重大交通建設，新北市、台中市、高雄市若都用市庫自籌款編列預算，早都超過舉債上跟，這些縣市透過設立交通建設與地主開發基金方式，好比高鐵彰化田中站向銀行團舉借開發，再優先用基金償還借貸，彰化縣未來也會朝此方向努力。

推動彰化捷運流程，縣府樂觀預估，最快在總統蔡英文第2任任期屆滿前，走到綜合規劃工程細部設計，林漢斌說，台中市政府今已將最新完成的規劃案送交通部核定，接下來下半年讓國發會審查再由行政院核定，預計明年進入第2階段綜合規劃流程，綜合規劃從啟動、送審到環評，以及環保署核定、國發會審查再到行政院核定，最後進行細部設計，順利的話約4年時間可以完成，以此推估希望在2024年之前跑完綜合規劃流程，有了工程細部設計，工程施工指日可待。

彰化金馬G20站位在擴大彰化市都市計畫的台化園區後方，規劃與未來鐵路高架化後的金馬站，以及彰化捷運鹿港線採3鐵共構，新增中山路和彰南路站在台化附近，靠近國立彰化師範大學，該車由G19a金馬路與彰興路站延伸進台化門口附近，繞進中山路後再轉出去中山路進入原規劃的金馬路。

台中捷運延伸彰化終點站金馬站，未來將規劃為3鐵共構，台中捷運延伸彰化、彰化鹿港捷運、台鐵高架化，該站體位在台化擴大彰化市都市計畫的台化園區後方。（圖彰化縣政府提供）

台中捷運綠線今年年底將通車。（彰化縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法