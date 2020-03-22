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首頁　>　彰化縣

武漢肺炎》彰化擺脫重災區？確診零成長…

因疫情境外移入個案持續增加，中央疫情指揮中心宣布從3月24日凌晨0時起，全面禁止旅客登機來台轉機。（圖擷取自疫情指揮中心疾管家）

因疫情境外移入個案持續增加，中央疫情指揮中心宣布從3月24日凌晨0時起，全面禁止旅客登機來台轉機。（圖擷取自疫情指揮中心疾管家）

2020-03-23 00:01:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕武漢肺炎疫情到今天（22日）為止確診病例169例、2例死亡，根據衛福部疾管署傳染病統計資料查詢系統公布的資料顯示，彰化縣6例，其他多數集中6都，台北市和新北市甚至逾半，全台首例本土病例和第1個死亡病例均出現在彰化縣，但彰化縣近1個月來未再爆出新確診，有民眾形容，彰化防疫下半場守得好？對此，衛生局長葉彥伯說，下半場才要開始而已，未來2到3週是關鍵期，民眾防疫仍要提高警覺。

彰化縣6例確診都是今年1月下旬和2月下旬爆出，是在台灣疫情剛爆發時讓人覺得好像是重災區，如今已經接近1個月，「零成長」沒有再爆出確診病例，有民眾認為是彰化縣台商多堵住中港澳後，彰化案例就沒了？擺脫重災區之名？

葉彥伯說，近來爆發歐美返國潮，確診病例以歐美境外移入為主，對象也集中在台北市和新北市，顯示都會人往歐美國家商務、旅遊人口相對多，彰化防疫下半場守得好，目前還言之過早，現在正要開始而已，未來2到3周更是台灣疫情的關鍵期，彰化縣較為慶幸的是6例確診全都找到感染的源頭，完成完整的疫調，堵住防疫破口。

彰化縣目前尚有1000多人居家檢疫和隔離，防疫網能否堅守住，與居家檢疫和隔離是否落實徹底有很大的關係，葉彥伯說，目前除讓村里幹事詢問檢疫和隔離者的身體狀況，衛生局護理師總動員每天詢問個案的身體狀況，只要有咳嗽、發燒37度以上、呼吸急促、全身倦怠，當中只要出現1項身體不適的症狀，馬上要求當事人接受採驗，防疫仍不能掉以輕心。

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根據衛福部疾管署傳染病統計資料查詢系統公布的資料顯示，彰化縣6例確診病例，各在今年1月和2月下旬出現。（圖擷取自衛福部官網）

根據衛福部疾管署傳染病統計資料查詢系統公布的資料顯示，彰化縣6例確診病例，各在今年1月和2月下旬出現。（圖擷取自衛福部官網）

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