彰化富商摸胸揉奶還告對方 法官痛斥為富不仁

彰化富商摸胸揉奶還告對方。（資料照）

2020-03-22 19:11:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕真是吃人夠夠！彰化縣一名擔任社團領導幹部的黃姓富商，邀A女到家作客，酒後失態，對女上下其手，揉奶又摸胸，A女嚇得奪門而出，一年後，A女抖出黃姓富商對她施暴的過往，黃男「見笑轉生氣」對A女提妨害名譽告訴，A女不甘示弱，告黃男妨害性自主，此案日前彰化地院審結，黃男被判有期徒刑2年6個月。

值得一提的是，法官痛斥黃姓富商，作賊喊抓賊，敢做不敢當，傷害到別人，還有臉告人家，為富不仁，莫此為甚。

此事發生於2017年10月11日晚間，當晚黃姓富商邀A女和鄭姓夫婦到家中客廳飲酒作樂，席間黃男冷不防扯掉A女的衣領，A女驚嚇之餘隨即修整衣服，鄭姓夫婦見情狀尷尬欲離去，順便邀A女是否一起離開，但黃男說，社團裡還有一些事要跟A女商談，他請鄭姓夫婦先離開。

判決書說，鄭姓夫婦離開後，客廳只剩黃男與A女兩人，黃從後環抱A女，再以左手壓制其雙手，又將右手 伸入A女之衣領內撫摸、搓揉其胸部，A女奮力抵抗，最後趁黃男力竭掙脫，隨即離開黃男住處。

事發當時，A女考量仍得在社團與黃男共事，黃男也表示歉意便不予追究，此事原本就此平息，豈料前年全球吹起「me too」風嘲，許多名人自曝遭男性攻擊的不堪往事，而A女在一餐宴上也自曝「我也me too，去年我就遭黃男欺負」，A女當友人面前和盤扎出被欺負的經過，後來社團上下都知道此事，讓黃男臉面掛不住。

黃男「見笑轉生氣」，對外說「一切都是A女胡說八道」，他還上法院告A女妨害名譽。A女也被惹毛說，是可忍，孰不可忍！真是吃人夠夠，她也告黃男妨害性自主。

法官傳喚鄭姓夫婦，證實確有邀宴飲酒之事，席間黃男對A女扯衣之舉，而黃男對A女施暴後，曾透過中間人對A女說抱歉，法官也傳喚該名中間人，證實確有其事。

法官說，被告與太太經營會計記帳事務，生活優渥，也具有相當的社會地位，卻膽大妄為，窺視他人胸部，接續強制猥褻犯行，一錯再錯，其犯案情節、動機及目的，均無可憫恕之處。

最令人無法接受的是，被告明明把對方傷害到驚恐莫名，卻先聲奪人，無端興訟，矢口否認犯行，為富不仁，莫此為甚。

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