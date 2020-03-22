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武漢肺炎》歐美返國潮 彰縣居家檢疫隔離爆增1000多人

武漢肺炎疫情仍在延燒中，彰化縣居家檢疫和隔離人數也增加到1000多人，公家機關、團體、民營公司紛紛加強進出管制，啟用遠紅外線熱像儀量測體溫。（記者張聰秋攝）

武漢肺炎疫情仍在延燒中，彰化縣居家檢疫和隔離人數也增加到1000多人，公家機關、團體、民營公司紛紛加強進出管制，啟用遠紅外線熱像儀量測體溫。（記者張聰秋攝）

2020-03-22 14:39:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕武漢肺炎疫情爆發至今，還是有很多民眾輕視居家隔離、居家檢疫的必要性，甚至不當一回事開溜而被抓，最近旅居歐美和留學生相繼返台，國內確診病例已到153例，多數都是境外移入，彰化縣居家檢疫人數一下也由248人增加到1022人，居家隔離人數也由8人增加到12人，其中已5人違反檢疫隔離的規定遭裁罰，總罰鍰共33萬元。

彰化縣3人違反居家檢疫、2人違反居家隔離，違反居家檢疫每人各開罰1萬元至10萬元不等、違反居家隔離各開罰6萬元罰鍰，衛生局表示，5件共裁罰33萬元，全部限期1個月繳納罰鍰，逾期不繳立即移送法務部行政執行署彰化分署強制執行。

全台境外移入確診病例攀升，153個確診病例中，境外移入就占了120個，3月中旬過後，歐美疫情嚴峻，不少旅外人士和留學生回台，依規定都要居家檢疫14天，使得彰化縣居家檢疫和居家隔離人數都增加。

居家檢疫人數由3月中旬248人到今天增加到1022人，其中還有13人先前從美國和東亞返台（3月8日到3月18日），曾就醫卻不在檢疫對象中，衛生局依照中央流行疫情指揮中心規定回溯追查，循旅客入境資料和健保就診記錄，已經找到這13人，衛生局要求他們接受採驗，完成採驗即啟動居家檢疫14天。

局長葉彥伯說，13人檢驗報告尚未出爐，這期間居家檢疫，循居家檢疫的官方機制，警察局會用手機監控行蹤，偷溜者一律裁罰，村里幹事也會關懷居家檢疫者的狀況，儘可能給予協助，解決降低檢疫期間帶來的生活不便。

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中央流行疫情指揮中心回溯追查，3月8日到18日自美國東亞入境旅客，要配合居家檢疫並採驗，彰化縣共13人。（圖擷取自衛福部疾管家群組）

中央流行疫情指揮中心回溯追查，3月8日到18日自美國東亞入境旅客，要配合居家檢疫並採驗，彰化縣共13人。（圖擷取自衛福部疾管家群組）

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