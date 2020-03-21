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武漢肺炎》北斗公所組土耳其團？ 女上臉書問卦慘遭送辦

彰化北斗有民眾上臉書群組詢問疫情，引起恐慌，遭北斗鎮長報警已移送法辦。（民眾提供）

彰化北斗有民眾上臉書群組詢問疫情，引起恐慌，遭北斗鎮長報警已移送法辦。（民眾提供）

2020-03-21 20:34:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎侵襲歐洲，台灣有不少從歐洲境外移入確診，但有彰化民眾不經查證，臉書貼文「北斗公所有一團30人從土耳其回來，還要大家注意、戴口罩」。北斗鎮長李玄昨天嚴正駁斥，公所根本沒人組團出國，同時報警處理。警方今天傳喚貼文的王姓女子，她懊悔供稱，收到朋友傳來訊息，認為上網問比較快。

臉書「北斗人大小事」最近瘋傳一則訊息，「我剛剛接到消息（北斗公所）北斗有一團30幾人從土耳其旅行團要回來，大家要注意，盡量少吃外食!口罩要戴好，常洗手…」，由於近日才有15人土耳其團13人確診，加上彰化某警官從土耳其遊玩返國，王女言之鑿鑿，引起當地民眾恐慌。

李玄在妻子、前鎮長楊麗香昨天一早在臉書PO出夫婦倆的合照說，「一直北斗」，土耳其旅遊返國的北斗鎮民「只有兩人」、「不是三十人」，且已自主管理、與家人確實隔離！下午則與李玄在到派出所報案。

警方說，今天傳喚王女到案說明，王女供稱，是因朋友在LINE私訊傳給她息，她認為在公開群組詢問真假較快，才會未經查證下就貿然將內容貼在臉書群組，非常懊悔。

北斗分局副偵查隊長董耀濱說，王女訊後被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例報請彰化檢察署依法偵辦，經查若有散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科3百萬元以下罰金。

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