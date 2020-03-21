驚！彰化人口成長模範生 和美小鎮出現負成長

彰化縣人口不斷減少。（資料照，記者劉曉欣翻攝）

2020-03-21 18:47:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕號稱六都以外最大縣的彰化縣，人口又再度下修！彰化縣持續跌到127萬1000多人，連一向人口正成長的和美鎮，都開始出現負成長，今年已比去年同期就減少了200多人！

和美鎮的人口從1995年開始，以些微領先超越鹿港鎮，躍居為全縣僅次彰化市、員林市的第3大行政區，在2011年更跨過9萬人口大關，原本預期可以持續增加，達到升格和美市的10萬人口門檻，沒想到，近期和美鎮的人口不增反減，讓和美人大感意外！

和美鎮長阮厚爵表示，和美鎮人口出現負成長情況已超過半年時間，主要是人口老化，加上年輕一代晚婚晚生，然後又生得少，才讓多年來的人口正成長開始出現下滑。

阮厚爵強調，和美新建案持續推出中，這代表和美仍具備交通優勢，加上鄰近彰化市、台中市，不少人會選擇房價較低的和美作為購屋首選，附近線西、伸港鄉親也會遷入生活機能較好的和美居住，未來將爭取國民運動中心與公共設施，相信和美有人口向上增加的潛力。

和美鎮人口成長向來是彰化縣的模範鄉鎮，因為，彰化縣人口在1998年首度突破130萬人，並在2004年底創下131萬6762人歷史新高紀錄後，就開始一路下滑，去年2月全縣人口為127萬6000多人，今年2月為127萬1000多人，短短一年就減少5000人； 一般認為，彰化縣人口減少主因就是六都升格後，在磁吸效應下，人口遷往台中市，雖然彰化祭出許多社福政策，仍比不上六都的優渥福利。

彰化和美人口出現負成長，今年比去年同期就有下滑。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法