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帶小冰箱存物資保命 盲人女演奏家蔡明秀滯留德國抗疫

長笛天使蔡明秀視力全盲，目前在德國斯圖加特音樂暨表演藝術學院碩士班就讀，受武漢肺炎疫情影響滯留當地。（資料照，記者陳冠備攝）

長笛天使蔡明秀視力全盲，目前在德國斯圖加特音樂暨表演藝術學院碩士班就讀，受武漢肺炎疫情影響滯留當地。（資料照，記者陳冠備攝）

2020-03-21 16:37:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，歐洲尤其陷入慘境，大批留學生紛紛歸國，曾獲總統教育獎的盲人演奏長笛天使蔡明秀，目前在德國斯圖加特音樂暨表演藝術學院碩士班就讀，學校已因疫情延後開學，家人希望蔡明秀先返國，但亟需靠「觸感」行動的她鑑於機場出入更危險，決定先留在德國，台灣同學見狀趕緊接應她到校外公寓互相照顧。她昨日透過視訊跟家人報平安，表示如果有「任意門」就好，也帶了一台小冰箱存物資，準備長期抗戰。

25歲的蔡明秀因早產2個月造成視網膜剝離，學習音樂路上又罹患妥瑞症，而她仍一一克服難關，12歲就舉辦個人演奏會，並獲總統教育獎肯定，去年1月報考德國斯圖加特音樂學院碩士班，在長笛項目擊敗世界菁英，成為該學院創校162年以來第一位全盲生。

蔡明秀本來打算1月底返台過年，但當時亞洲疫情嚴峻，家人擔心他回台後回不去，要她先留在德國，未料到了3月歐洲疫情劇變，確診、死亡人數不斷攀升，歐盟史無前例封關30天，斯圖加特音樂學院也延後至4月20日才開學，但蔡明秀住在百人宿舍的區域，學生來自各國，一間廚房7、8人共用，增添感染風險，幸好日前已有台籍學生幫忙接應到4人小公寓，空間單純，也相互照應，蔡明秀一有空就跟家人視訊報平安。

蔡明秀昨晚9點接受視訊訪問表示，疫情傳開後她有2個口罩，後來有同學贊助5個口罩，一直使用至今，有聽聞有當地留學生戴口罩被白眼還被警察攔下，要求拿下，但是現在大家也開始搶購了，這期間她只有採購才會外出，目前德國店家、藥局營業正常，只有購物比較麻煩，許多物資都被搶空，尤其是衛生紙都買不到，只能暫買廚房紙巾代替。

蔡明秀也說，很想念台灣的「滷味」，幸好近日有台灣同學來接應，還會炸鹽酥雞取暖，偶而還會去附近公園曬太陽，也暫時把宿舍冰箱搬來小公寓，大家堆滿了一個月的物資，現場猶如一家小商店，準備長期抗「疫」。目前唯一擔憂的是她的學生簽證原本3月底到期，需要外出拍照、約時間辦理，但最近當地外事館關閉，只能先拿臨時簽證。

她也鼓勵無法返台的留學生一起加油，一起稱過這次疫情，不過家人也擔心屆時無法如期開學怎麼辦？對此她笑說，走一步算一步，如果有任意門就好了。充滿樂觀。

蔡明秀母親陳純香表示，明秀外出需要有人陪，但是現在歐洲狀況令她擔憂，一度想衝去德國接她回來，但已無法入境，明秀自行返國沒問題，但考量在機場公共空間會不斷觸摸更危險，決定留在德國，幸好有這群台灣同學幫她，相依為命。

一片口罩都寄不過去！陳純香說，現在連口罩、酒精都不能寄送，但明秀比一般人需要靠觸摸辨識環境，日前已寄了多副布口罩、手套讓她替換，將再準備一些次氯酸水、埔鹽特產花椰菜乾、木耳乾等乾料及她最喜愛的土豆麵筋寄過去。她也說，如果4月20日未能如期開學，會認真考慮將女兒接回。

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蔡明秀透過視訊跟家人報平安，每日報告表示在德國防疫狀況，並保持樂觀。（記者陳冠備攝）

蔡明秀透過視訊跟家人報平安，每日報告表示在德國防疫狀況，並保持樂觀。（記者陳冠備攝）

蔡明秀每晚透過手機跟父母親視訊報平安。（記者陳冠備攝）

蔡明秀每晚透過手機跟父母親視訊報平安。（記者陳冠備攝）

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