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首頁　>　彰化縣

逮到了！比「丟丟姐」還么壽 整車垃圾偷倒區域排水

彰化縣政府為遏止偷倒垃圾的歪風，在重點被偷倒垃圾的熱區，安裝移動式攝影機，暗中錄影蒐證，單點2週就已取締6件。（圖縣府提供）

彰化縣政府為遏止偷倒垃圾的歪風，在重點被偷倒垃圾的熱區，安裝移動式攝影機，暗中錄影蒐證，單點2週就已取締6件。（圖縣府提供）

2020-03-20 14:59:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕逮到了！彰化縣區域排水接連遭亂丟垃圾，甚至還有整車傾倒廢棄物，有如把排水當成自家垃圾場，彰化縣政府水資處安裝移動式攝影機暗中錄影蒐證，短短2週單點共取締6件，亂丟垃圾的行徑比彰化市公所日前抓到「丟丟姐」數日內連續6次朝溝渠內丟擲垃圾更「么壽」。

依廢棄物清理法和水利法等相關裁罰亂丟垃圾，視垃圾數量、內容、以及行為人行業別不同，一般民眾違規者依廢棄物清理法裁罰1200元到6000元，承攬土木建築包工者從6000元到3萬元罰鍰，清運業者甚至涉及刑責須移送法辦，情節再重大者若依水利法裁處，罰鍰更嚇人最輕100萬元、最重500萬元罰鍰。

水資處今公布取締影片，民眾都是開車來偷倒，有人下了車一包一包丟，也有坐在駕駛座從車窗丟出，還有坐在副駕駛座的人下車，從後車廂裡拿出整袋垃圾往溝渠旁草叢堆，偷倒垃圾行為比彰化「丟丟姐」騎機車順手把家裡的垃圾往排水溝投入更誇張。

水資處表示，縣府轄管218條區域排水居全國之冠，眾多排水系統成為環境死角，即使年年都投入可觀經費，維護區排環境與垃圾廢棄物清理，並沒有遏止亂丟行為，民眾反而更有恃無恐，水資處在重點區域排水設置告示牌，民眾無視警告持續亂丟垃圾造成排水環境髒亂，甚至產生惡臭，嚴重破壞環境。

縣府強化取締機制，今年3月4日起在各區排重點髒亂點裝置蒐證攝影，單點2週已取締6件，移動式攝影機清楚拍到民眾開車暫停水防道路旁拋丟垃圾，還有開車經過時將垃圾隨手丟出，縣府將此錄影畫面公諸於大眾，希望發揮嚇阻效果。

不同法條裁罰金額差很大，水資處將抓到這6件違規案移請環保局處理，環保局長江培根表示，裁罰金額須符合比例原則，會調閱影片後找出涉嫌人出面說明，再依其身分和偷倒垃圾數量、內容物，儘快做出適當罰鍰的裁處。

彰化縣政府在各區排重點髒亂點裝置蒐證攝影，清楚拍到民眾開車暫停水防道路旁拋丟垃圾，還有開車經過時將垃圾隨手丟出，縣府將此錄影畫面公諸於大眾，希望發揮嚇阻效果。（圖縣府提供）

彰化縣政府在各區排重點髒亂點裝置蒐證攝影，清楚拍到民眾開車暫停水防道路旁拋丟垃圾，還有開車經過時將垃圾隨手丟出，縣府將此錄影畫面公諸於大眾，希望發揮嚇阻效果。（圖縣府提供）

移動式攝影機清楚拍到民眾開車暫停水防道路旁拋丟垃圾，還有開車經過時將垃圾隨手丟出。（圖縣府提供）

移動式攝影機清楚拍到民眾開車暫停水防道路旁拋丟垃圾，還有開車經過時將垃圾隨手丟出。（圖縣府提供）

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