實名檢舉交通違規沒獎金 彰化縣「檢舉魔人」不減反增

時下人手一機，民眾手機拍照方便，間接讓民眾檢舉交通違規的件數逐年成長。（記者張聰秋攝）

2020-03-20 13:38:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕民眾檢舉交通違規案去年改採實名制，檢舉人須附上身分證字號、姓名、電話個人資料，新制上路1年多了，彰化縣去年受理總件數竟不減反增，共4萬5000多件刷新高。

民眾在事前不知情的情況下，突然接到被檢舉裁罰的交通罰單，得知是路人、駕駛人檢舉所為，往往恨得牙癢癢，卻也莫可奈何，只能乖乖繳錢，並警惕自己須更加遵守交通規則，民眾稱之為「檢舉魔人」，警方則稱之為「熱心線民」。

彰化縣前年（2018）受理民眾檢舉總件數3萬6000多件，檢舉人當時還能用匿名，去年（2019）新修法實名檢舉上路，案件反而成長25%，共4萬5000多件，檢舉案件逐年成長。

警方分析與人手一機、手機即時照相方便，以及行車記錄器普遍，加上基於檢舉保密原則，實名檢舉人不必顧慮身分曝光遭到報復，甚至更因實名檢舉，警方可進一步求證違規內容，更讓「檢舉魔人」有參與感。

警方統計，檢舉違規內容以路邊或並排違規停車最多，占6成之高，其次是轉彎或變換車道未打方向燈，以及未依道路標誌、標線指示行駛。

彰化縣警察局交通隊三組組長汪振豪表示，民眾檢舉交通違規，以過去到現在，即使採取實名制，檢舉人沒有檢舉獎金，除要提供個人基本資料外，附上行車記錄品記憶卡或照片，並書面陳述實際發生的違規地點和內容，以及違規車輛車牌號碼，避免誤罰警方採取從嚴認定，查明違規屬實才會開罰，甚至若因為影像無法確認違規情節，會再電詢檢舉人說明，受理審慎嚴謹，去年成案比例近7成。

彰化縣警察局交通隊受理民眾檢舉案件內容以違規停車最多。（記者張聰秋攝）

民眾檢舉交通違規案，彰化縣逐年增加。（記者張聰秋翻攝）

民眾檢舉交通違規內容，來自行車記錄器、手機拍照等3C科技產品。（記者張聰秋翻攝）

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