美國疫區現場》加州台僑：華人超市被掃光 自己種菜

美國加州華人超市食物被搬光光，僅剩的蔬菜只有山藥。（余先生提供）

2020-03-20 13:27:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全球武漢肺炎大流行，美國加州政府下了「封州令」，要求4000萬居民禁止外出，有旅美台胞跑遍華人超市都搶不到蔬菜、罐頭，靈機一動，立刻改買蔬菜種子，決定種在自家後院，靠自己最好！

彰化縣議員賴清美表示，這位「買不到菜，就自己來種」的余姓僑胞，就是她念芳苑鄉草湖國中的同學，目前在美國加州當工程師，最近因為美國疫情持續升溫，余姓僑胞也改為在家上班，因此，馬上趕到華人超市去採買生活用品。

賴清美說，余姓僑胞跑到華人超市一看，架上完全看不到衛生紙，趕快去看食物、罐頭，也全部被買光光，架上完全一空，唯一有剩的是蔬菜類只有山藥，真的是非常誇張。

賴清美說，余姓僑胞買不到米、麵與蔬菜，完全傻眼，突然靈機一動，既然買不到，那就自己來種，立刻買了許多蔬菜種子，決定種在自家後院，反正都在家上班，省下通勤時間，剛好拿來種菜澆水，

賴清美說，余姓僑胞心想這次疫情不知道還要多久才會結束，正在打廳有沒有華人自家有養蛋雞，計畫買幾隻蛋雞，這樣蔬菜也不必去跟別人搶，連雞蛋都可以自家供給，以撐過這段空前絕後的疫情日子。

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美國加州華人超市食物、罐頭都被搬光光。（余先生提供）

美國加州華人超市食物、罐頭都被搬光光。（余先生提供）

美國加州華人超市食物被搬光光。（余先生提供）

余姓僑胞買蔬菜種子種在自家後院，目前只剩四包種子還沒種。（賴清美提供）

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