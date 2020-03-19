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首頁　>　彰化縣

武漢肺炎》彰化縣沒防疫旅館 無家可歸者將專案安置

公有封閉型的場館，彰化縣暫時不封。（彰化縣政府提供）

公有封閉型的場館，彰化縣暫時不封。（彰化縣政府提供）

2020-03-19 19:40:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕面對武漢肺炎全球大流行，海外國人紛紛返台，也讓居家檢疫人數暴增，針對彰化縣並無防疫旅館一事；衛生局長葉彥伯強調，無家可歸者將進行專案妥善安置！

葉彥伯指出，由於海外國人大舉返台，目前彰化縣建議居家檢疫或是隔離的做法有兩種，優先住在家裡單獨的房間內；或是採取「換位安置」，居家檢疫或是隔離者住在家裡，其餘家人則自行住到旅館，既可方便送餐，家人也可以安心的自由活動。

葉彥伯強調，由於居家檢疫或是隔離者有各自不同的情況，有的個案是無家可歸，或是親友都沒有合適空間可以提供單獨入住，這時就會提供專案協助，讓居家檢疫者可以獲得安置入住，如果家人無法送餐，也會協調人力來送餐。

葉彥伯表示，居家檢疫或是居家隔離必須要14天，自然也會有出現各種病痛情況，目前已提供應74人次的醫療服務，從遠距醫療、代為取藥、洗腎、開刀等等都有。

而當個案需要送醫時，原則上只要有疑似個案，就是由消防隊員在完整保護下來負責出勤；如果是居家檢疫個案有就醫的緊急需求，仍由消防隊員出動救護車來執勤；如果是一般醫療服務，由衛生局從長照專車當中，特別調度8人座車輛作為接送專用。

縣府強調，有關防疫旅館部分，目前正在積極尋找公有閒置場地，也進一步洽商旅宿業協助；至於公有的封閉式集會休閒場館的使用，目前仍暫時未執行封館，但對防疫仍不能掉以輕心。未來將視疫情做必要的調整。

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