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辭台水董座選縣長？魏明谷避談：時間還早

魏明谷辭去台水董座，下一步令人關心。（取自魏明谷臉書）

魏明谷辭去台水董座，下一步令人關心。（取自魏明谷臉書）

2020-03-19 16:13:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕辭去台水董座，準備選縣長？魏明谷從昨天決定辭職後，就不斷收到各方電話，關心下一步是要選彰化縣長，還是要選民進黨縣黨部主委；魏明谷今天強調，他不會選黨職，至於縣長部分，時間還早；而邱建富指出，當下以爭取民進黨縣黨部主委連任為首要任務，未來也會全力爭取黨的提名來參選縣長。

魏明谷今天接受電訪時表示，他今天就開始請假，沒有去台水上班，許多人都打電話來問辭職的原因，其實就是多陪陪爸爸與老婆，如此而已。

許多鄉親都很關心魏明谷的下一步，認為辭去董座，可以考慮參選即將舉辦的民進黨縣黨部主委選舉，或是為2年後的縣長選舉來布局，不然也應該多走動走動，為重出政壇做準備。

魏明谷明確表示，他不會參與黨職選舉，他認為應該要把機會留給其它的人；至於會不會支持邱建富，他強調他屬於新潮流派系，會以支持派系力挺的人選為主。

對於參選縣長選舉一事，魏明谷坦言「現在時間還早」，2年後的事很難預測與計畫，必須視當時的政治環境與社會氛圍再說，網路時代就是年輕人的世代，許多政壇新星都是從網路聲量崛起，這股年輕勢力是台灣未來選舉的關鍵。

而全力爭取民進黨彰化縣黨部主委連任的邱建富表示，他在主委任內，全心全意投入輔選，因此，主委連任是他的首要任務。

邱建富強調，他先前已經在縣長提名、立委提名的過程中「承讓」對手，由於他已經60歲了，2年後爭取縣長選舉的黨內提名就已經62歲了，無論如何都不能再退讓了，因此，爭取黨內提名將會「當仁不讓」！

民進黨彰化縣黨部主委邱建富，全力爭取主委連任。（取自邱建富臉書）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富，全力爭取主委連任。（取自邱建富臉書）

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