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六輕周邊霧茫茫 二林地區「紅色警戒」

二林鎮空品不佳已達嚴重等級，雲林海線鄉鎮空品也不佳。（記者顏宏駿翻攝自環保署網站）

二林鎮空品不佳已達嚴重等級，雲林海線鄉鎮空品也不佳。（記者顏宏駿翻攝自環保署網站）

2020-03-19 12:22:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化、雲林空品拉警報，今天彰化縣三座空品測站中，彰化、線西站測得橘色等級，二林則紅色等級，當地學校掛起「紅色旗幟」，體育課都取消室外上課。

為何農業鄉二林鎮空污如此嚴重，有民眾發現，近日全台就只有麥寮六輕周邊的鄉鎮都「紅色警戒」等級，據此研判污染源來自六輕的廢氣排放，但彰化縣環保局表示，沒有足夠的證據顯示六輕造成污染，目前他們仍認為空氣擴散條件不佳是空污主因。

根據環保署公布的預報資料，從昨天（18日）傍晚開始，彰化縣境內的空氣就開始變糟，即使出現間歇性雨勢，空品仍未改善，今天上午彰化市的測站空氣品質指標（AQI）達到114「橘色」等級，線西測站達140「橘色」等級，空污最嚴重的是二林地區，空品指標達155「紅色」等級，二林鎮各級學校紛紛掛出「紅旗」，禁止學生在戶外運動，學校操場空無一人。

縣環保局表示，台灣西半部空氣擴散條件不佳，沒有風勢，以致污染物容易累積，人員儘量避免在外活動，工地建議出動灑水車避免揚塵。

為何農業為主的二林鎮空品不佳？在地方引為議論，陳姓民眾上環保署的監測網發現，麥寮六輕周邊的台西、麥寮等鄉鎮都出現「紅色警戒」，他說，在無風的狀態下，六輕的煙塵就會落在周邊，二林鎮因此空品不佳。

對此，彰化縣環保局表示，空品不佳是否為六輕造成？還需要相當的證據。他們還是認為，空氣擴散條件不佳才造成空污。

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