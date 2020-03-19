武漢肺炎》彰化住宿式長照機構 即起「全面禁止探訪」

彰化縣內住宿式長照機構，即日起全面禁止探訪，並加強消毒工作。（記者劉曉欣翻攝）

2020-03-19 11:14:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超前部署！隨著武漢肺炎疫情全球大流行，台灣確診個案持續攀升，彰化縣今天宣布，即刻起全縣各住宿式長照機構、日間照護機構、身障機構，全面禁止探視！

彰化縣在本月5日就展開超前部署，針對縣內住宿式長照機構，禁止有國外旅遊史的民眾前來探訪；今天再度緊急宣布全面探訪令，如有特殊需求經核准，必須出示身份證、健保卡雙證件，並且14天內沒有國外旅遊史，也沒有無傳染風險之虞者，才能進入探視。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，由於歐美疫情來得又猛又急，昨天台灣確診人數來到100例，大多數都是境外移入，在境外移入當中，約有半數是在入境關卡就發現，也就是說仍有半數的人是入境之後才陸續有症狀才確診。

因此，為了進行全面防範，尤其是為了住宿式長照機構的住民，多為失能合併慢性病的老人，其罹患重症或死亡的風險原本就比一般人來得高，必須嚴防群聚事件之發生。

葉彥伯強調，彰化縣住宿式長照機構，自即日起全面禁止探訪，建議機構可以提供視訊讓家屬或親友探視，同時也將嚴查機構是否有病人超收情況。

彰化縣住宿式長照機構共102家，其中包括老人福利機構50家、護理之家40家、衛生福利部及退輔會所屬機構4家，以及產後護理之家8家，共有住民6608人，加上工作人員3371人，總計有9979人。

彰化縣內住宿式長照機構，即日起全面禁止探訪。（記者劉曉欣翻攝）

彰化縣內住宿式長照機構，即日起全面禁止探訪。（記者劉曉欣翻攝）

彰化縣內住宿式長照機構，即日起全面禁止探訪，並加強消毒工作。（記者劉曉欣翻攝）

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