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首頁　>　彰化縣

彰中音樂班雙姝國際升學 1人中3校、1人1校如願

彰中音樂班應屆畢業生何千侑（右）、陳靚瑜（左），朝國際升學邁進如願，未來很有機會結伴負笈新加坡求學，再續4年同窗緣。（記者張聰秋攝）

彰中音樂班應屆畢業生何千侑（右）、陳靚瑜（左），朝國際升學邁進如願，未來很有機會結伴負笈新加坡求學，再續4年同窗緣。（記者張聰秋攝）

2020-03-19 08:45:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕努力就做得到！國立彰化高中音樂班應屆畢業生何千侑、陳靚瑜，朝國際升學邁進，學測前一邊苦讀國文、 英文更勤練術科，一邊著手準備申請海外學校的資料，捷報傳回，何千侑同時高中3校、陳靚瑜只申請1校就如願以償，未來很有機會結伴負笈新加坡求學，再續4年同窗緣。

兩人同時通過亞洲新興頂尖音樂學院的新加坡楊秀桃音樂學院，該學院隸屬於新加坡國立大學，獲得4年學費、生活費、住宿費用全免的獎學金，學業表現優異畢業後取得3年在地工作機會。

何千侑主修大提琴、副修鋼琴，音樂班術科個別兼任教師陳玉芳是其貴人，一路引領她激發出她的音樂細胞，朝興趣邁進。

堅持不懈終有所成！何千侑同時錄取美國亞利桑那州立大學音樂學系、美國舊金山音樂學院，她感謝師長的指導和父母的支持，讓她在音色渾厚的大提琴世界，拉出一片天。

從小就愛唱歌的陳靚瑜，高中之前均非傳統藝才班直升學生，直到上了高中，聲樂老師陳美玲發現她唱聲樂的天賦，給她扎實的訓練，她跟著老師每星期按部就班練習，讓她以主修聲樂、副修鋼琴踏進音樂班的世界。

由於疫情的關係，高中以下學生這學期7月14日之前停止出國，新加坡楊秀桃音樂學院規定新生入學前，須接受1個月全英語課程，時間安排6月中旬，對此，何千侑、陳靚瑜說，她們很感佩有那麼多的醫事人員為防疫盡力盡心，禁止師生出國實在情非得已，她們希望天佑台灣，生活、學習、未來發展都能兼顧。

秘書黃安華說，彰中音樂班學生畢業後往美加紐澳、歐洲等國進修不在少數，今年難得同時有2人錄取新加坡頂尖音樂學院，除了孩子自己夠努力，也要有好的老師指導，學校感謝術科老師的用心。

彰中音樂班學生畢業後國外留學多，今年難得何千侑（中）、陳靚瑜（左）同時錄取新加坡音樂學院，其中1人高中3所國外學校，校長王延煌為學生找到人生方向，努力以赴，感到光榮和開心。（記者張聰秋攝）

彰中音樂班學生畢業後國外留學多，今年難得何千侑（中）、陳靚瑜（左）同時錄取新加坡音樂學院，其中1人高中3所國外學校，校長王延煌為學生找到人生方向，努力以赴，感到光榮和開心。（記者張聰秋攝）

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