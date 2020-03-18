武漢肺炎》八卦山國軍忠靈塔 即日起關閉一、二塔

武漢肺炎疫情日趨嚴重，八卦山國軍忠靈塔即日起關閉一、二塔。（記者湯世名翻攝）

2020-03-18 21:25:31

〔記者湯世名／彰化報導〕武漢肺炎疫情險峻，彰化市八卦山國軍彰化忠靈塔今天春祭祭祀公告指出，因應武漢肺炎，即日起禁止民眾進入一、二塔室內，請民眾於3月29日前、後前往祭祀，祭典當日恕不發放餐盒，凡進入塔區敬請佩戴口罩，如有發燒、咳嗽及上呼吸道感染者請勿進入塔區。

另外，彰化縣政府民政處表示，為軫念忠烈，彰化軍人忠靈祠春祭典禮依往例將於3月29日上午10時30分舉辦，惟因應武漢肺炎防疫措施，僅邀請機關代表各1人與祭，疫期未穩定前（含清明節期間），納骨室除安厝、遷厝者外禁止進入，以防群聚感染。

彰化軍人忠靈祠為分散祭拜人潮，3月22日（星期日）、3月29日（星期日），以及4月2日至5日清明節期間皆有開園，請祭拜民眾妥為調整祭拜日期及減少祭拜人數，以減少群聚，防範疫情，相關訊息請上網軍人公墓彰化軍人忠靈祠查詢。

另為園區安全維護所需，納骨室除安厝、遷厝者外禁止進入，不能看納骨櫃，但祭祀廳或廣場有開放擺放供品祭拜。敬香、鮮花及供品，嚴禁帶入納骨室內。園區禁止焚燒金紙，不收金紙，請以雙手合十祭拜或以糧代金，落實環保、減少污染，攜帶的金紙請自行帶回處理等措施。

民政處表示，疫情期間可考量在家中廳堂誠心祭祖，俟疫情平穩後再前來園區祭拜，因武漢肺炎疫情未明，齊心防疫，敬請配合縣府清明節祭祖及掃墓加強防疫措施，落實自我健康管理及防疫守則。

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