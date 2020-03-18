看好國旅熱潮！鹿港玻璃廟打造全新燈光秀

鹿港玻璃廟換上全新燈光，入夜點燈更加迷人。（記者劉曉欣攝）

2020-03-18 22:05:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕武漢肺炎疫情全球大爆發，我國公布旅遊警示國家越來越多，也讓台灣玻璃館董事長林肇睢看好國旅市場，為全球第一的玻璃廟、宇宙塔打造全新燈光秀，迎接國內旅遊熱潮的來臨！

林肇睢表示，受到疫情影響，國外旅遊首當其衝，國內旅遊成為民眾的第一選擇，尤其走出戶外更是優先考量，位於戶外的鹿港玻璃廟，入夜點燈亮起來的人氣，就完全擋不住，成為網美的絕佳打卡景點。

因此，全球獨一無二的鹿港玻璃廟，今年更換新一代的LED燈；林肇睢說，當年光是玻璃廟LED燈就造價500萬元，如今隨著LED燈產品更加穩定，全面更新花費200萬元，也讓玻璃廟入夜更加璀燦亮眼，成為台灣入夜指標性的夜景建築。

林肇睢說，宇宙塔是2016年專為台灣燈會打造的玻璃花燈，拆解零件搬運回鹿港重新組裝，由於放置地點靠近海邊，鹽化讓燈具損壞快，因此，今年也全面更新燈具，讓宇宙塔的燈光秀完全不一樣。

林肇睢強調，因應嚴峻的疫情，會讓台灣民眾休閒出現關鍵的轉變，尤其是都會地區為了遠離室內空間，將帶動戶外旅遊的熱潮，也讓長期以來被國人忽略的台灣之美重新被發現，因此，玻璃廟、宇宙塔燈光全面翻新，正是為搶奪國旅市場奠下先機！

玻璃花燈的宇宙塔，全新燈光秀更璀璨。（記者劉曉欣攝）

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