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賞鷹趣！防疫春遊 鷹揚八卦嬌客報到

每年春分前後3月至4月有大量的灰面鵟鷹從南台灣經過彰化八卦山脈，又稱「南路鷹」、「清明鳥」。（圖彰化縣野鳥學會許智揚提供）

每年春分前後3月至4月有大量的灰面鵟鷹從南台灣經過彰化八卦山脈，又稱「南路鷹」、「清明鳥」。（圖彰化縣野鳥學會許智揚提供）

2020-03-18 17:31:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕來了！全國生態盛會「2020鷹揚八卦賞鷹活動」是年年春遊的戶外活動，今年不因武漢肺炎疫情取消，去年單日最高數量6000多隻鷹群空中盤旋，昨天也來了200多隻灰面鵟鷹「嬌客」報到，今天樹梢驚現「嬌客」身影，愛鳥人士大飽眼福。

八卦山賞鷹平台的上空，每年春分前後3月至4月，會有大量的灰面鵟鷹從南台灣經過彰化八卦山脈，鷹群高空盤旋的畫面，讓愛鳥人士大飽眼福。（圖彰化縣野鳥學會許智揚提供）

八卦山賞鷹平台的上空，每年春分前後3月至4月，會有大量的灰面鵟鷹從南台灣經過彰化八卦山脈，鷹群高空盤旋的畫面，讓愛鳥人士大飽眼福。（圖彰化縣野鳥學會許智揚提供）

活動邁入第27年，今年為防範武漢肺炎疫情，取消生態攤位和接駁車接送，開放賞鷹平台讓民眾享受戶外踏青的樂趣。

清晨的起鷹、傍晚的落鷹，以及鷹群急速起落形成的「鷹柱」，自然景象美麗又壯觀。（圖彰化縣野鳥學會提供）

清晨的起鷹、傍晚的落鷹，以及鷹群急速起落形成的「鷹柱」，自然景象美麗又壯觀。（圖彰化縣野鳥學會提供）

彰化縣長王惠美、行政院農業委員會林務局南投林區管理處處長李政賢、觀光局參山國家風景區管理處副處長曹忠猷等人，今天一起前往八卦山賞鷹平台賞鷹，為活動暖身。

彰化縣長王惠美透過高倍專業大砲型望遠鏡觀賞灰面鵟鷹「嬌客」的身影。 （記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美透過高倍專業大砲型望遠鏡觀賞灰面鵟鷹「嬌客」的身影。 （記者張聰秋攝）

賞鷹平台的上空，出現鷹群在高空盤旋的畫面，伴隨著灰面鵟鷹宏亮的鳴叫響聲，即便鷹群的數量不多，已讓民眾又驚又喜。

全國生態盛會「2020鷹揚八卦賞鷹活動」是年年春遊的戶外活動，今年不因武漢肺炎疫情取消，活動照辦，但改變部分群聚的活動內容。（記者張聰秋攝）

全國生態盛會「2020鷹揚八卦賞鷹活動」是年年春遊的戶外活動，今年不因武漢肺炎疫情取消，活動照辦，但改變部分群聚的活動內容。（記者張聰秋攝）

王惠美說，每年春分前後3月至4月有大量的灰面鵟鷹從南台灣經過彰化八卦山脈，又稱「南路鷹」、「清明鳥」，清晨的起鷹、傍晚的落鷹，以及鷹群急速起落形成的「鷹柱」，自然景象美麗又壯觀。

彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖指出，今年灰面鵟鷹在彰化過境的狀況，統計到昨天（17日）為止，數量超過4000隻，過境時呈現常態分配，從2、3隻一路越來越多，目前灰面鵟鷹過境的最高峰尚未到，預計未來2週內大約會有1萬多隻灰面鵟鷹集中過境，這幾天都適合民眾前來觀賞，也請大家輕聲細語、不要留下任何垃圾。

1998年灰面鵟鷹票選獲得彰化縣鳥之名，縣府每年委託彰化縣野鳥學會進行灰面鵟鷹遷徙過境調查，近3年調查數量約1萬6000至1萬8000隻，野鳥學會調查過程同時記錄到鳳頭蒼鷹、大冠鷲、松雀鷹、蜂鷹、黑翅鳶、鵟、魚鷹、紅隼、遊隼等野鳥動物，生態資源豐富。

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