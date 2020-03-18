武漢肺炎》超前部署！彰化創一案一地到底 檢察官視訊偵訊

彰化縣警局長方仰寧（右）與彰化地檢署檢察長徐錫祥（螢幕中）進行視訊，示範檢警「一案一地」辦案程序。（記者湯世名翻攝）

2020-03-18 09:55:26

〔記者湯世名／彰化報導〕超前部署！彰化縣警局與彰化地檢署攜手合作對抗武漢肺炎，首創一案一地到底處理，凡被查獲的嫌犯為居家檢疫、隔離或有疫區旅遊史，都由承辦員警在特定場所進行偵訊，並由檢察官以視訊複訊嫌犯，避免嫌犯進入派出所、偵查隊與院檢單位，增加其他人員感染危機。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長林世明指出，以往彰化警方辦案，在逮捕嫌犯後，轄區派出所、分駐所單位承辦員警在製作初步筆錄後，都會直接押送到分局偵查隊進行偵訊，偵訊完畢由檢察官裁示以警車押解到彰化地檢署，由檢察官複訊，再決定是否聲押，或院方裁准羈押後，再移送看守所。從源頭的駐地到終端的看守所，一旦嫌犯本身有武漢肺炎居家檢疫、居家隔離或赴疫區的旅遊史，有極大風險會傳染給駐地、偵查隊的員警，以及複訊的檢察官與法官。

為減少員警及檢察官、法官在偵辦時接觸可能感染武漢肺炎的嫌犯，彰化縣警局與彰化地檢署首創「一案一地」到底處理，亦即員警在執行拘提或逮捕現行犯、通緝犯時，先行測量嫌犯體溫，並查證是否為居家檢疫、居家隔離對象、24日內有無第三級疫情警示地區旅遊史，對於無前述情形的嫌犯仍要求配戴口罩；惟如有前述情形的對象，更要加強防護，除口罩以外，嫌犯還要加戴手套及穿著簡便型雨衣，並由該案承辦員警帶至轄區分局設置通風良好的特定偵詢處所進行後續調查及偵詢，避免特定對象進入駐地、減少接觸，以維護全體員警安全。警方詢問後並聯繫地檢署，請示這些可能染疫的嫌犯是否需要解送地檢署，不需要解送至地檢署者，則由接案檢察官以視訊方式實施複訊。

彰化縣警局長方仰寧昨天並與彰化地檢署檢察長徐錫祥進行視訊，示範檢、警合作辦案程序，過程順利。

刑大副大隊長林世明表示，在彰化地檢署及彰化縣警察局努力下，目前彰化縣警察局8個分局均已完成偵詢處所的設置，該偵詢處所除設置單機雙螢幕製作筆錄相關設施外，在犯嫌與員警間另架設阻隔板，以加強阻隔飛沫；連接地檢署的視訊設備，也已設置完成，除宣示檢警防疫期間仍全力打擊犯罪，也展現雙方共同為維護所屬執勤安全的重視，互相期勉共同為檢警執勤安全把關。

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