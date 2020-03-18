武漢肺炎》跑攤減少 縣議員媽媽回家煮招牌「妙月牌滷肉」

防疫期間跑攤減少，彰化縣議員楊妙月可以晚餐上菜。（楊妙月提供）

2020-03-18 09:45:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「妙月牌滷肉」又再度上餐桌了！彰化縣議員楊妙月的女兒「婷婷」，昨天深夜貼出媽媽的菜，引來熱烈討論，直呼縣議員有一身好廚藝，天天可以煮一大桌菜，讓人食指大動。

楊妙月笑著說，「這就只是家常菜而已啦！」，因為近來武漢疫情嚴峻，許多活動、聚會都取消，她才有空晚上回家煮飯，端上兒女最愛的「妙月牌滷肉」。

楊妙月說，她從婚前就會煮飯，結婚後因為夫婿黃振彥經營塑膠射出工廠，連員工餐都是由她親力親為，每天要煮給20多人吃，光是洗米就要量上10杯白米，也讓她練就短時間出菜的功力。

楊妙月說，丈夫後來踏入政壇，在當鹿港鎮長任內，只要她有煮飯，也會親送便當到鎮長室；前年底她當選縣議員後，因為要跑攤，常常會忙到沒時間煮晚餐，今年因為疫情的關係，活動大為減少，天天回家煮晚餐，一煮就是7、8道菜上桌，除了鵝肉、鴨血是買現成的以外，都是自己現炒現煮。

至於被女兒封為「妙月牌滷肉」招牌菜，楊妙月笑說，這就是最常見的家常菜，用三層肉下去滷，完全不用滷包，只用蒜頭、洋蔥、醬油、米酒、糖等材料來滷，「吃過的人都說讚」，連日本學生來訪，也愛上滷肉的滋味。

彰化縣議員楊妙月近來天天上菜，除了少數幾道買現場以外，全都是自己烹調。（楊妙月提供）

彰化縣議員楊妙月的招牌滷肉，被女兒封為「妙月牌滷肉」。（楊妙月提供）

彰化縣議員楊妙月只要有煮晚餐，女兒最愛帶著媽媽的菜裝便當，隔天上班蒸來吃。（楊妙月提供）

彰化縣議員楊妙月說，以前夫婿當鹿港鎮長時，只要有煮飯也會幫丈夫親送便當。（楊妙月提供）

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