疫情衝擊蔬菜產銷 王惠美當總鋪師抗疫

彰化縣長王惠美（左3）扮起總鋪師，示範烹食高麗菜餅、高麗菜飯等料理。（記者陳冠備攝）

2020-03-17 21:19:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣正值大宗蔬菜產期，但受武漢肺炎疫情影響，外食人口大減，呈現供多於求局面，菜價今日每公斤均價12元，比起去年同期降幅3成以上，為幫農民解決產銷困境，彰化縣政府今日舉行高麗菜、花椰菜多元料理活動，彰化縣長王惠美當起總鋪師，示範烹食高麗菜餅、高麗菜飯等料理，令人食指大動。縣府表示，協助農民爭取補償大宗蔬菜加工品運費，減輕農民負擔。

彰化縣是全國種植花椰菜產量最多的地方，每年此時進入盛產期，菜價高揚，但今年受武漢肺炎疫情，菜價比去年同期低3至4成，埤頭鄉高麗菜每年配銷額度高達1萬噸，產量全國第2，但今年種植量未增加下，溪湖果菜市場今日每公斤均價約9元，令農民擔心恐面臨菜價崩盤。

王惠美說，這學期開學晚了兩週，學校營養午餐供應較晚，加上疫情影響國人外食意願，大宗蔬菜需求量下降，菜價受影響，為了幫農友促銷，希望大家在疫情期間準備豬肉、高麗菜等食材包水餃，包好冰在冰箱，隨時可煮來吃，高麗菜也可變化出多種料理，如高麗菜曬乾後可以燉排骨等，也可以煮成高麗菜飯。

溪湖果菜市場總經理蔡健文指出，今年受3月春耕影響，大宗蔬菜產量並無明顯過量增加，主要因疫情影響市場而才減少需求，研判這波菜價要到清明節，目前果菜市場已累積收購了400噸花椰菜，可冷藏加工做成花椰菜乾。縣府農業處表示，為幫助農民行銷蔬菜產量，已研議向中央申請加工品補償運費補助，盼能減少農民經濟負擔。

彰化縣長王惠美（前排左2）、彰化縣議會議長謝典林（右3）等人跟埤頭農會家政班成員一起製作高麗菜料理。（記者陳冠備攝）

彰化縣政府推廣食用蔬菜，舉辦烹食高麗菜餅、辣炒高麗菜等料理。（記者陳冠備攝）

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