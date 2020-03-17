員林夢幻「蜀葵花海」 開園倒數卻遭噴藥破壞

員林市蜀葵花海傳出遭噴灑除草劑破壞，近400坪面積花葉枯黃。（記者陳冠備攝）

2020-03-17 19:29:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕員林市公所將於本週末舉辦「蜀葵花季」，開園倒數前卻發現園區蜀葵花遭受人為蓄意噴灑藥劑，造成植株葉片、花朵枯黃，初估約有400坪種植面積遭破壞，所方發現立即向警方報案。員林市長游振雄今日到場巡視，譴責惡意破壞行為，台中農改場也派員前來採樣，追查遭噴何種藥劑所致。

員林市南區公園蜀葵花季迄今邁入第6年，每年在3、4月間超過2萬株的蜀葵花盛開，成為員林最知名的打卡景點之一，而這片夢幻花海推手，員林市公所文化觀光課前課長詹錫芬去年4月因病辭世，當時正在盛開的蜀葵花卻在詹錫芬告別式前夕一起傾倒，只好提早封園，員林市公所延續詹錫芬遺志，續種蜀葵花並擴大種植面積至2000多坪，並將於3月20日重新開園，未料卻遭破壞。

游振雄表示，員林蜀葵花季每年吸引上萬民眾到此賞花，促進在地農村經濟發展，今天到現場勘查受損情形，發現花瓣、花葉都變黃或枯萎，疑似遭不明除草劑噴除，立即請台中農改場專業人員到場採樣、送驗，至於花田遭噴何種藥劑，仍待檢驗報告。

游振雄說，這是公私部門共同努力多年的成果，卻無端遭惡意破壞，造成員林市觀光的重大損害，對此行為予以譴責，為不讓期待民眾落空與延續詹前課長精神，經評估被破壞的區域會先圍起，原定3月20日開園與28日舉辦的「2020愛在員林蜀葵花季活動」仍會照常舉行。

警方表示，因附近監視器不多，還未掌握可疑嫌犯，已派員加強花田巡邏工作，並持續追查，至於花田遭噴何種藥劑，仍待檢驗報告。

員林市蜀葵花田即將開園，卻傳出蜀葵花遭人蓄意噴灑藥劑，造成植株葉片、花朵枯黃。（員林市公所提供）

員林市長游振雄勘查受損情形，看到花葉奄奄一息感到心痛，譴責破壞行為。（員林市公所提供）

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