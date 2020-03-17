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武漢肺炎》無聲防疫英雄 民團送醫檢師滴雞精補元氣

彰化醫院特殊檢驗室醫護人員近日努力加班檢驗武漢肺炎檢體，台積電慈善基金會送上雞精等補品為其加油打氣。（記者陳冠備攝）

彰化醫院特殊檢驗室醫護人員近日努力加班檢驗武漢肺炎檢體，台積電慈善基金會送上雞精等補品為其加油打氣。（記者陳冠備攝）

2020-03-17 18:40:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，台灣全力防疫，尤其對站在第一線的醫護人員壓力比平常更大更辛苦，讓人擔心其健康，台灣民間單位因此發揮「最美風景」精神，台積電慈善基金會今日到彰化醫院，致送鳳梨酥、滴雞精給特殊檢驗室醫護人員，無獨有偶，員榮醫院體系與員生醫院也收到益生菌廠商送的養樂多，要幫醫護人員加油打氣。

彰化醫院是彰化僅有2家檢驗武漢肺炎機構之一，因應疫情需要，近期除了檢驗彰化縣外還要支援台中、南投、雲林等縣市，檢驗一批武漢肺炎檢體需4至6小時，因此人力吃緊，無法排休，假日也要加班，台積電慈善基金會看見這群無聲英雄的辛苦，致送蔓越莓口味的鳳梨酥、滴雞精、巧克力等各類飲品到彰化醫院，並指名給醫檢師，醫檢師們收到物品後紛紛表示，辛苦受到肯定。

彰化醫院檢驗科主任游雅言表示，當外界將醫院防疫第一線目光放在醫護人員時，彰化醫院的特殊檢驗室內的醫檢師正默默忙著武漢肺炎的檢驗工作，他們必須在最短的時間內去確認檢體是陰性或陽性，這牽涉到後續疫情中心的決策，不容出錯，壓力不比任何醫護人員小，感謝有人看到他們的辛勞。

另外益生菌廠商嘉盈公司協理張宏基，今日親自送來600罐的養樂多，要幫員榮醫療體系全體的醫護人員加油打氣，由員榮醫療體系副總院長吳怡昌、員生醫院院長郭武憲代表接受。張宏基表示，這一陣子醫護人員為了防疫工作，大家都辛苦了，公司特別致贈自家公司產品養樂多，希望向醫護人員表達謝意。

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醫檢師檢驗一批武漢肺炎檢體需4至6小時，壓力不比任何醫護人員小，可說是無聲的防疫英雄。（記者陳冠備攝）

醫檢師檢驗一批武漢肺炎檢體需4至6小時，壓力不比任何醫護人員小，可說是無聲的防疫英雄。（記者陳冠備攝）

嘉盈公司協理張宏基（右4）送來600罐的養樂多，幫員榮醫療體系全體的醫護人員加油打氣。（記者陳冠備攝）

嘉盈公司協理張宏基（右4）送來600罐的養樂多，幫員榮醫療體系全體的醫護人員加油打氣。（記者陳冠備攝）

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