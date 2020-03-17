防疫升級！ 彰化彰安國中增3道防線、備用自主管理室

彰安國中校門口向陽，學校特別在門口搭設帳棚，在帳棚之下量體溫，避免陽光直射，影響額溫量測的準確性。（記者張聰秋攝）

2020-03-17 12:46:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，還有高中生確診導致全班停課，考驗校園防疫力；彰化市彰安國中為了嚴防病毒入侵，校園分艙分流做得更周全，除了必要的量額溫之外，額外設3道防線，備用自主管理室、防疫管制廁所、管制性垃圾桶，防疫工作步步到位，確保全校師生安全與健康。

彰安國中防疫更升級，設置備用自主管理室，讓體溫超過標準的學生，等待家長前來，可待在自主管理室。（記者張聰秋攝）

彰安國中自2月25日開學以來成立「彰安疾管家」防疫團隊，因應疫情變化隨時更新防疫措施。該校因地理位置坐西朝東，早上上課校門口向陽處，學校特別在校門口搭設帳棚，讓學生在帳棚之下量體溫，避免陽光直射，影響額溫量測的準確性，額溫超過37.5度（含）要求立刻就醫，額溫37.0度（含）以上，須戴口罩到健康中心複檢。

備用自主管理室與教室隔開，校園分艙分流做得很徹底。（記者張聰秋攝）

校長林麗觀表示，學生進入學校之前，校門口須通過額溫量測才放行，額溫超過標準會請學生戴上口罩先到已和教室區隔開來的自主管理室等候家長，自主管理室內有管制性垃圾桶，使用後衛生紙、口罩等放進封閉式管制垃圾桶，學生等待家長的時間，若想上廁所須使用防疫管制廁所，空間和動線都和教室、行政辦公室區隔，防堵近距離接觸感染。

彰安國中預設防疫管制廁所，讓待在自主管理室的學生使用。（記者張聰秋攝）

學務主任林明賢指出，防疫期確保學生受教權，防疫步步到位更嚴謹，除了落實中央疫情指揮中心和縣府規定，還多備用自主管理室、防疫廁所，以及管制性垃圾桶，進行全面性管制。

彰安國中自2月25日開學以來成立「彰安疾管家」防疫團隊，因應疫情變化隨時更新防疫措施。（記者張聰秋攝）

校園防疫連量額溫的小細節都顧慮到，家長們讚賞不已，有家長說，防疫作為超前部署，規定更嚴謹且貫徹到底，家長支持且放心讓孩子就學。

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