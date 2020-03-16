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武漢肺炎》錯估形勢！警官偕妻遊土耳其恐回不了國

指揮中心今將土耳其等國旅遊疫情升到第三級，日前赴土耳其旅遊的彰化警官與妻子，面臨返國後居家檢疫14天命運。（記者湯世名攝）

指揮中心今將土耳其等國旅遊疫情升到第三級，日前赴土耳其旅遊的彰化警官與妻子，面臨返國後居家檢疫14天命運。（記者湯世名攝）

2020-03-16 22:54:07

〔記者湯世名／彰化報導〕這下糟了！武漢肺炎疫情持續在全球擴散，包括土耳其等國家確診人數不斷增加，指揮中心今天將土耳其等42個國家與1地區旅遊疫情升到第三級（警告），彰化縣警局1名警官與妻子卻已在10日搭機赴土耳其旅遊10天，原定20日返國，不料其所搭乘的阿聯酋航空已停飛台北航班，該名員警與妻子如今都面臨回不了國門的窘境，且就算能回國，也得接受14天居家檢疫，基層聞訊搖頭說：「這就是不聽勸的後果，只能說他錯估形勢。」

土耳其於本月11日宣布該國出現首宗確診病例，與患者接觸過的人及其親友都被隔離，緊接著，中央流行疫情指揮中心於昨天發布新增6起境外移入確診病例，其中2人就是從土耳其旅遊返台，今天再度發布新增8起境外移入確診病例，其中3人又是到土耳其旅遊，短短兩天就有5人是到土耳其旅遊後確診。

在昨天阿聯酋航空完成最後一趟飛台北航班後，將暫時停飛，荷蘭航空即起也暫停飛台北-阿姆斯特丹一周，指揮中心今天則將土耳其等42個國家與1地區旅遊疫情升到第三級（警告），由於彰化縣警局也有1名警官日前攜妻搭阿聯酋航空到土耳其旅遊，如今因阿聯酋航空停飛，夫妻二人面臨無法回國的窘境。

彰化警界即指出，在這對夫妻出國前，警界基層曾有人PO文指出，武漢肺炎疫情全球引爆，有台籍遊客出國旅遊歸來，確診感染武漢肺炎，彰化縣警局還是有勇敢的台灣人，堅持請長假出國旅遊，「能說什麼呢？」希望能讓該名員警打消出國旅遊念頭；還有基層狂罵「明知山有虎，偏向虎山行」，該名員警返台後應立即隔離，嚴禁上班，否則一旦染病又傳染給同僚，整個彰化縣警局恐怕會淪陷。

言猶在耳，今天土耳其等國已被列為疫情第三級警告區，加上阿聯酋航空停飛台北，這對警官夫妻若能順利返國，將面臨居家檢疫14天待遇，且如今甚至還可能回不了國。

檢警局曾向該名警官表達自行評估，該名警官仍決定照原訂計畫出國，如今基層有人認為是該名警官不聽勸，不願損失取消出國旅遊的20萬元旅費，執意要出國旅遊，只能說是自己錯估形勢，怪不得別人。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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指揮中心今將土耳其等42國與1地區旅遊疫情升到第三級。（記者湯世名翻攝）

指揮中心今將土耳其等42國與1地區旅遊疫情升到第三級。（記者湯世名翻攝）

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