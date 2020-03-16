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武漢肺炎〉彰化檢察官赴法旅遊，院、檢皮皮挫令先自主管理14天

彰化地檢署有檢察官赴法旅遊，返國自主健康管理14天。（記者陳冠備攝）

彰化地檢署有檢察官赴法旅遊，返國自主健康管理14天。（記者陳冠備攝）

2020-03-16 19:32:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎疫情造成全球大流行，歐洲地區義大利、法國、西班牙、比利時等國確診數目爆衝，已成全球重災區。彰化地檢署一名檢察官無懼疫情延燒，仍前往法國度假旅遊10多天，令彰化院檢兩處擔心不已，要求自主隔離，這名檢察官也自請病假在家自主健康管理14天。

彰化地檢署表示，目前未強制同仁不能出國，只能呼籲盡量遵守中央疫指揮中心政策，盡量不要出國。

據了解，當事人為彰檢公訴組檢察官，2月底赴法遊玩多天，出發前歐洲疫情尚未爆發，當時法國未列入疫情注意等級，未料3月開始，歐洲疫情爆發，該檢察官3月8日返國，法國立即列入第2級警示，而該檢察官遊法消息傳開，引發彰化院、檢兩處人心惶惶，從上週起也貼出公告，進出院、檢都要戴口罩。

公訴組主任因而建議該檢察官暫時不要來上班，當事人也決定先請病假，進行自主健康管理14天。但有資深檢察官認為，地檢署防疫無比謹慎，就怕有嫌犯將病毒帶進來，沒想到竟然還有同仁赴疫區觀光，且日前就有法國境外移入病例，擔心成為防疫缺口，隔離時也會造成同事負擔。

彰化地方法院庭長紀佳良表示，這名檢察官自主健康管理首週的庭期先由公訴主任與同仁代勞，但本週還有4個庭要開，當事人本來要來上班，但經勸說，決定延至4月開庭，再在家自主管理一週，確定無症狀再上班。他也說，配合疫情指揮中心提升一級開設，地院從3月2日即規定戴口罩，而該檢察官班機與第52例法國境外移入病例非同班機，無需過度聯想。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，目前未強制同仁不能出國，只能呼籲盡量遵守疾管中心政策，若執意出國也只能道德勸說。

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彰化地檢署規定洽公民眾及法警須配戴口罩。（記者陳冠備攝）

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