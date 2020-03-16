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武漢肺炎》10年來最慘！ 養豬業者自嘲是「慘業」

受武漢肺炎影響豬價下跌，豬農叫苦連天。（記者顏宏駿攝）

受武漢肺炎影響豬價下跌，豬農叫苦連天。（記者顏宏駿攝）

2020-03-16 19:29:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕受到武漢肺炎影響，國內毛豬消費量大減，導致成交價格持續走跌，目前都跌至養豬成本以下，業者自嘲現在是「養豬慘業」。

彰化縣養豬協會理事長游進課表示，豬價從去年9月開始就開始一路走緩，時序來到2、3月更跌到養豬成本每公斤65元以下，甚至有多日的成交價見到50多元，豬農叫苦連天，自嘲現在是「養豬慘業」。

游進課指出，台灣豬價跟美國豬價連動甚深，去年美中貿易大戰開打，中國禁止美國豬肉進口，造成美國豬價生產過剩，豬價大跌，連帶影響到台灣的豬價，今年初好不容易貿易大戰暫時落幕，中國開始採購美國豬肉，台灣豬農盼到上漲的先機卻爆發武漢肺炎。

他說，武漢肺炎衝擊國內的餐飲業，國人上餐館和宴席的機會大減，豬肉的消費量備受打擊，雖然肉是民生必須品，但家庭開伙的肉量原本就少，讓豬肉的價格難以提升。

游進課說，目前國內毛豬每日交易頭數約2萬4千隻，近月來平均交易都在每公斤60元，展望未來，豬農審慎以對，預計要減產5%才能讓豬價稍微回穩。

彰化縣府農業處表示，價格下滑原因有2個，今年毛豬供給量增加，但春節過後本來就是消費淡季，價格會走低，其次，受武漢肺炎疫情延燒影響，消費者購買意願降低，所以春節過後價格持續下滑。對於武漢肺炎的衝擊，農委會日前已經協調、補助產業界淘汰老母豬3萬頭之外，並要減產3%、25萬頭的年屠宰量。

彰化肉品市場總經理施明哲表示，市場平均每日交易頭數約為1700多頭，因為市場消費疲乏，價格終始拉抬不起來，上週交易價格曾見到每公斤54元，這是近10年來最慘的狀況，農委會已協調台糖的豬隻從16日起禁入拍賣市場，所以今天拍賣價格稍微回升，來到57元，但這個價格仍在豬農的成本以下。

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