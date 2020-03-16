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首頁　>　彰化縣

繼父狂毆4歲男童出血致死 檢依殺人罪嫌聲押禁見獲准

陳姓男子痛毆繼子造成出血致死，檢方開完偵查庭，依殺人罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。（記者陳冠備攝）

陳姓男子痛毆繼子造成出血致死，檢方開完偵查庭，依殺人罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。（記者陳冠備攝）

2020-03-16 18:27:28

首次上稿15:00
更新時間18:27（新增彰化地院裁准收押禁見）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮驚傳人倫悲劇，一名4歲男童疑因哭鬧就遭34歲的陳姓繼父毆打，陳男不顧男童狂吐，昨日凌晨4點將他丟出門外，男童母親趕緊將他抱回屋內後卻沒送醫，至晚間9點男童突然斷氣，陳男才嚇得報警。檢方初步相驗，發現男童頭部、身體等多處都有棍狀瘀傷，且有血胸，疑似臟器內出血。檢方訊後以陳男涉犯殺人罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，彰化地院裁准。

偵查庭今天下午2點20分偵查完畢，陳男移送前面對媒體問及為何打小孩時充耳不語，眼神冷漠趕緊上車離去。

據了解，事發14日晚間，男童疑似哭鬧，陳男遂進行管教，一度打到男童嘔吐，男童哭鬧到隔日凌晨4點未止，陳男一怒之下將他丟到門外騎樓，哭聲一度引來鄰居觀望，男童母親趕緊將他抱入屋內安撫，未料至昨日晚間9點男童停止哭聲，男童媽媽一摸，才發現已經沒有氣息，趕緊呼叫救護車，送醫急救仍不治。

彰化地檢署指出，事發後立即指派檢察官偵辦，承辦檢察官於今日上午9時率同法醫進行相驗，發現被害男童頭部雙腳、左右肩與背部等有不明顯之擦挫傷及瘀傷，且有血胸狀況，初步研判是內出血傷重死亡，後續將排定解剖期程，以查明男童確切死因及生前遭虐待情狀。

彰化地院指出，被告坦承將男童丟出家門，但否認有殺人犯意，觀諸男童母親LINE對話記錄，避重就輕多所保留，已有串證之虞，且陳男曾因另案有2次通緝紀錄，逃亡期間非短，本案所犯又為重罪，有畏罪逃亡之虞，裁定被告應予羈押，並禁止接見通信。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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